Quién es el jugador de Boca que chocó a un motociclista y dio positivo de alcoholemia

Un hombre que presenció un choque en Paraná siguió al conductor del auto y consiguió que volviera a la esquina donde había embestido a un motociclista. Al volante estaba Nahuel Genez, lateral izquierdo de Boca Juniors que juega a préstamo en Patronato. Cuando regresó al lugar, personal de Tránsito le hizo un control de alcoholemia que dio positivo.

El defensor tiene 23 años y disputó 15 partidos con el conjunto entrerriano. Llegó a Patronato a través de una cesión que se extiende hasta fines de 2026. Cuando se cumpla ese plazo, está previsto que regrese a Boca, que todavía es el club dueño de su pase.

La historia de Nahuel Genez con el Xeneize empezó en 2014, cuando se incorporó a sus divisiones inferiores. Debutó en Primera en 2021 y disputó tres partidos con el equipo profesional. Después jugó a préstamo en Tigre y Temperley, los dos clubes por los que pasó antes de incorporarse a Patronato.

Cómo fue el choque en Paraná

El choque ocurrió cerca de las 10.15 de este sábado, en el cruce de Panamá y Bertozzi. Según la información policial, el defensor conducía un Peugeot 208 negro cuando golpeó desde atrás a una motocicleta Motomel Skua de 150 cc. El motociclista, de 56 años, cayó al asfalto y quedó a varios metros del punto de impacto.

El Peugeot siguió por Panamá y dobló por Mendoza. En el auto también viajaba un joven de 22 años. El testigo, que circulaba en otra moto, fue detrás del vehículo y lo alcanzó a pocas cuadras. Allí logró que el futbolista diera la vuelta y volviera al lugar del choque.

Al hombre de 56 años lo trasladaron al hospital San Martín con dolores en la espalda y la cintura, además de raspones en un brazo. Una vez que lo revisaron, los médicos determinaron que tenía lesiones leves y le dieron el alta.

El control que le hizo personal de Tránsito de Paraná a Nahuel Genez cuando volvió a la esquina registró 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre. A partir de ese resultado, las autoridades labraron las actas del procedimiento y retuvieron tanto el Peugeot como la licencia de conducir del futbolista.