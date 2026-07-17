A pocas horas de la final del Mundial 2026, la tensión ya se juega dentro y fuera de la cancha. Mientras Argentina y España ultiman detalles para el partido más importante del torneo, una figura histórica del fútbol español decidió meterse de lleno en la previa y agitó el ambiente con un pronóstico que no pasó desapercibido.

El legendario arquero, capitán de la España campeona del mundo en Sudáfrica 2010 y uno de los grandes símbolos de la historia de la Roja, se animó a anticipar el resultado de la final y dejó un mensaje especialmente dirigido a los hinchas argentinos.

Desde Nueva York, donde se encuentra trabajando para una cadena televisiva durante la Copa del Mundo, Casillas publicó una fotografía tomada desde el Empire State Building, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad que alberga la definición mundialista.

Pero lo que realmente llamó la atención fue el texto que acompañó la imagen.

"Viendo cómo se calientan los argentinos en 3, 2, 1... España 2-1 Argentina. FINAL", escribió el ex arquero en sus redes sociales.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de respuestas de usuarios argentinos y españoles. Algunos se tomaron el comentario con humor, otros le respondieron con ironías y muchos aprovecharon para recordar la conquista de Qatar 2022 y las recientes coronaciones de la Scaloneta.

Lo cierto es que Casillas ya venía siendo una de las voces más comentadas de la previa. Durante las últimas semanas, algunas de sus declaraciones sobre el fútbol sudamericano y el rendimiento de la Selección argentina habían generado debate y cierta molestia entre los simpatizantes albicelestes.

Ahora, con un resultado concreto sobre la mesa, el ex guardameta volvió a quedar en el centro de la escena.

Más allá de las redes sociales, el domingo llegará la hora de la verdad. Argentina buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo de la mano de Lionel Messi y Lionel Scaloni, mientras que España intentará sumar la segunda estrella de su historia.

La respuesta definitiva, sin embargo, llegará cuando la pelota empiece a rodar en el MetLife Stadium y el Mundial 2026 encuentre a su nuevo campeón.