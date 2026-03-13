El fútbol argentino volvió a mostrar su cara más implacable. A pesar de haber sido el gran artífice del histórico ascenso a la Liga Profesional, Iván Delfino dejó de ser el entrenador de Estudiantes de Río Cuarto tras el flojo comienzo del equipo en el Torneo Apertura.

La derrota por 1-0 ante Belgrano de Córdoba terminó de sellar el destino del técnico, que fue despedido luego de apenas nueve fechas disputadas. El conjunto cordobés atraviesa un complicado presente deportivo y se ubica en el fondo de la tabla de la zona B, con apenas cuatro puntos.

El club confirmó la decisión a través de un comunicado oficial en el que, más allá del final del ciclo, dejó en claro el reconocimiento hacia el entrenador que logró devolver al equipo a la máxima categoría del fútbol argentino después de cuatro décadas.

“Iván no solo fue el conductor táctico de nuestro equipo junto a su cuerpo técnico; fue el arquitecto de un sueño que nuestra ciudad esperó durante décadas”, expresó la institución en su mensaje de despedida.

El presente, sin embargo, terminó pesando más que la historia reciente. Estudiantes ganó solo un partido en lo que va del campeonato, empató uno y perdió el resto, resultados que lo dejaron último en su grupo y en una situación delicada también en la tabla de promedios y en la anual.

El propio Delfino había reconocido las dificultades que atraviesa el equipo en su adaptación a la Primera División. “Nos está costando convertir y nos convierten muy fácil. La diferencia está en la velocidad física, en la toma de decisiones y en los duelos”, había explicado tras la última derrota.

Con la salida del técnico, Estudiantes de Río Cuarto se convirtió en el sexto club que cambia de entrenador en lo que va del Torneo Apertura, una estadística que vuelve a exponer la presión que viven los bancos de suplentes en el fútbol argentino.

Antes de Delfino, ya habían dejado sus cargos Daniel Oldrá en Instituto, Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata, la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez en Newell’s, Marcelo Gallardo en River y Hugo Colace en Atlético Tucumán.

La lista crece mientras el campeonato todavía está en su primera parte, una muestra más de la exigencia y la poca paciencia que suele marcar el pulso del fútbol argentino cuando los resultados no acompañan.