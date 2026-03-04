Por uno de los juegos postergados de la 7ma fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Boca visita desde las 21hs a Lanús en la Fortaleza, juega correspondiente al Grupo A donde ambos buscarán meterse en zona de clasificación.

Con arbitraje de Darío Herrera, el Xeneize va con la única misión de volver al triunfo en el campeonato luego de cuatro partidos sin sumar de a tres. En el medio el triunfo por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy que parece poco pensando en lo que es el mundo Boca.

En el Grupo A, el equipo de Úbeda marcha 9no con nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y dos derrotas. La gran novedad en el 11 titular es el retorno de Leandro Paredes, recuperado de su lesión en el tobillo derecho. Otro que saltaría de titular es Tomás Aranda; ambos ocupando los lugares de Milton Delgado y Williams Alarcón.

Paredes vuelve a jugar de titular luego de su lesión

En frente estará Lanús, quien vive horas de festejos luego de la obtención de la Recopa Sudamericana, superando en Brasil al poderoso Flamengo en el Maracaná. Llega de igualar 1-1 con Defensa y Justicia, y tiene la misma cantidad de unidades que el Xeneize, aunque con dos partidos menos.

Luego de la obtención del título, se confirmó la venta de Rodrigo Castillo al Fluminense por 10 millones de dólares, baja sensible para el elenco de Pellegrino, que buscará recuperar terreno y meterse en la pelea.

Probables Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Hora: 21.00

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Bryan Ferreyra

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez