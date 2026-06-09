El CEF N° 6 de Zapala fue el epicentro de una nueva instancia deportiva y recreativa

La ministra de Educación, Soledad Martínez, participó de una jornada de actividades del programa provincial Re-Creo 2026 junto a estudiantes, docentes y equipos de trabajo en el CEF N° 6 de Zapala. La funcionaria compartió las propuestas deportivas y recreativas que forman parte de esta iniciativa destinada a fortalecer la participación de las juventudes neuquinas.

Durante la visita, la ministra recorrió las instalaciones de la institución y dialogó con docentes y estudiantes acerca del desarrollo de las actividades que se llevan adelante en el establecimiento.

Además, supervisó las mejoras edilicias realizadas en forma reciente en el playón deportivo del CEF. La obra ejecutada durante el receso de verano incluyó la intervención integral de dicho espacio y pintura, renovación completa de los dispositivos exteriores y la modernización del sistema de iluminación.

Estas acciones permiten optimizar las condiciones de uso y brindar espacios más seguros y adecuados para la práctica deportiva y recreativa y forman parte de la política provincial de fortalecimiento de la infraestructura educativa y deportiva, reafirmando el compromiso de generar mejores oportunidades para que los y las estudiantes accedan a dinámicas de encuentro, aprendizaje y actividad física de calidad.

Re Creo deportivo

El cronograma continúa esta semana: el día lunes se desarrolló en Varvarco, Villa La Angostura y Chos Malal con atletismo; este martes con vóley en Rincón de los Sauces; el próximo jueves en El Huecú con atletismo, en Neuquén con vóley y en Aluminé con handball. Además, la próxima semana se desarrollarán 22 encuentros más en localidades de las diferentes regiones.

Las propuestas de Educación Física Integral contemplan actividades motrices como correr, saltar y lanzar para estudiantes de segundo año. Para tercer año se prevén prácticas al aire libre y, desde cuarto, competencias en básquet 3x3, vóley, tripela, atletismo y handball. En tanto en la modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos, se dispone de iniciativas lúdico-deportivas.

Re Creo artístico

En este caso, los encuentros de esta semana se realizan este martes y miércoles en Centenario, y el día viernes en el Consejo Provincial de Educación (CPE). En esta nueva edición se incorporaron más actividades y espacios expresivos. Las disciplinas artísticas abarcan Música, Teatro, Danza, Fotografía, Videominuto, Pintura, Dibujo y Letras.

Re-Creo 2026 continúa recorriendo el territorio provincial, promoviendo la participación estudiantil, la integración y el desarrollo de experiencias deportivas y culturales en cada rincón de Neuquén.