En medio del entusiasmo que despertó el álbum oficial y a la espera del debut del seleccionado nacional en la máxima competencia del fútbol, surgen diferentes propuestas del Gobierno de la Provincia del Neuquén para toda la familia. Habrá un “Mundial de figuritas” en Ruca Che y un gran intercambio en Ciudad Deportiva.



El sábado 13 de junio, de 14 a 18, el Estadio Ruca Che se transformará en el escenario del "Mundial de Figuritas", una actividad diseñada para reunir a grandes y chicos en torno a la pasión por el coleccionismo y la recreación. En Ciudad Deportiva, las actividades tendrán lugar el martes 16 de junio de 16 a 19, con diversas propuestas. En ambos casos, el acceso es gratuito y el objetivo es disfrutar de una tarde única de intercambio de figuritas.



La primera jornada es en el renovado estadio neuquino, es organizada a través de ECyDENSE, dependiente del ministerio de Juventud Deportes y Cultura y promete combinar la adrenalina de completar el álbum del Mundial FIFA 2026 con un despliegue de actividades totalmente gratuitas. Habrá consola de juegos, inflables y sorteos. Quienes deseen colaborar, bajo el lema "Ponete la 10", podrán acercar un alimento no perecedero que será destinado al Banco Patagónico de Alimentos.

La actividad contará con un sector especial para facilitar el intercambio de figuritas y venta de sobres de la colección. De forma simultánea, habrá un amplio espacio de recreación y tecnología con videojuegos, un sector de fotos, maquillaje del hincha, peloteros, arcades y una gran variedad de estaciones deportivas.

“El Ruca Che es uno de los espacios preferidos de los neuquinos. Es “La casa de la gente” y por eso queremos acompañar este fanatismo de niños, niñas, jóvenes y familias, generando el clima ideal para alentar a nuestra selección", destacó Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE. A lo largo de la tarde habrá buffet, música en vivo, sorteos y premios.

Desde la organización remarcaron el acompañamiento de diferentes negocios y empresas que se pliegan a esta jornada especial, como la juguetería El Niño Feliz, la tienda de ropa y accesorios para hinchas Ídolos y DV-TECH con el equipamiento técnico.

En Ciudad Deportiva

Organizado por la secretaría de Deportes, la propuesta del martes 16 contempla el sorteo de pelotas y camisetas de la Selección Argentina, maquillaje temático, cotillón y diversas actividades recreativas para compartir una tarde de encuentro y pasión futbolera. También habrá un espacio especial para tomarse fotografías y llevarse un recuerdo de la jornada.

Será en el ingreso principal de Ciudad Deportiva, ubicado en Lanín y Cacique Purrán, con entrada libre y gratuita, y se suma a las iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Provincia para acompañar la expectativa que genera la próxima Copa del Mundo.