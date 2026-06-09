Inscripciones abiertas para la Escuela de Canotaje en Neuquén

El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela Provincial Comunitaria de Canotaje, una iniciativa gratuita que busca promover el acceso al deporte y la actividad física en contacto con la naturaleza.

La escuela está destinada a participantes de distintas edades y niveles de experiencia, con categorías infantil, jóvenes y adultos.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Club Ceppron, ubicado sobre la costa del río Limay, en calle Río Negro 1770 de la ciudad de Neuquén.

Las clases están organizadas según los niveles de aprendizaje para personas a partir de los 13 años de edad. Los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 se dictarán las actividades para el grupo intermedio. Además, de 13 a 14.30 habrá clases para principiantes los lunes y miércoles, mientras que los viernes este horario estará destinado al nivel intermedio.

Por otra parte, los lunes y miércoles, de 14 a 16 se desarrollará la propuesta de remo terapéutico, para personas recuperadas de cáncer de mama. En tanto, los martes y jueves de 10 a 13 se brindarán clases para principiantes y de 13 a 14.30 para el nivel intermedio.

Las personas interesadas en sumarse pueden realizar consultas e inscripciones al teléfono 299 5072319. Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes y no tienen costo para los participantes.

Desde la secretaría de Deportes destacaron que la iniciativa busca fortalecer la práctica del canotaje como herramienta de inclusión, recreación y desarrollo deportivo, aprovechando el potencial natural de los ríos neuquinos y generando espacios de encuentro para toda la comunidad.