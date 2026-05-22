La gran final del Torneo Apertura tendrá acento neuquino. Este domingo, cuando Belgrano y River salten al césped del estadio Mario Alberto Kempes para definir al nuevo campeón, habrá un futbolista de Centenario representando a toda la provincia en una de las noches más importantes del fútbol argentino. Adrián Sporle estará presente en Córdoba con la ilusión intacta de tocar la gloria junto al Pirata.

El lateral izquierdo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se transformó en una pieza fundamental dentro del equipo que conduce Ricardo “Ruso” Zielinski. Con regularidad, entrega y personalidad, Sporle se ganó un lugar fijo en el once titular de un Belgrano que viene sorprendiendo en el campeonato y que ahora sueña con dar el golpe definitivo nada menos que frente a River.

La historia, inevitablemente, vuelve a jugar su propio partido. Cada vez que Belgrano y River se cruzan en una instancia decisiva, el recuerdo de aquella histórica promoción de 2011 vuelve a aparecer. El Pirata quedó marcado para siempre como el equipo que mandó al descenso al Millonario y ahora buscará volver a amargarlo en otra noche que promete quedar grabada en la memoria del fútbol argentino.

En ese contexto cargado de presión, tensión y morbo futbolero, Sporle aparece como uno de los hombres de confianza del entrenador cordobés. El neuquino llegó al club hace apenas un año, pero rápidamente se adaptó al equipo y hoy es una de las piezas más importantes de la estructura defensiva del Pirata.

Su último gran partido fue en semifinales frente a Argentinos Juniors. En La Paternal, Belgrano consiguió una clasificación dramática tras empatar sobre el final y luego imponerse por penales. Sporle fue titular y dejó nuevamente en claro por qué Zielinski apuesta fuerte por él en los partidos importantes.

Pero no será el único representante neuquino en el Kempes. Del otro lado aparece Marcos “Huevo” Acuña, nacido en Zapala y una de las figuras de River. El lateral del Millonario todavía trabaja para recuperarse físicamente y poder llegar en condiciones a la final, aunque en Núñez son optimistas con su presencia desde el arranque.

Así, Neuquén tendrá representación asegurada en el partido más importante del campeonato. Dos laterales, dos historias distintas y un mismo objetivo: levantar el trofeo del Apertura.

Para Sporle será mucho más que una final. Será la oportunidad de confirmar su crecimiento, de seguir haciendo historia con Belgrano y de dejar bien alto el nombre de Centenario en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino.

El domingo, cuando la pelota empiece a rodar en Córdoba, habrá miles de ojos puestos en River y Belgrano. Pero en Neuquén también habrá un motivo especial para mirar la final: un pibe de Centenario estará buscando la gloria grande en el Mario Alberto Kempes.