Luego del histórico 7° puesto en el Gran Premio de Miami, Franco Colapinto retoma la acción de la Fórmula 1 este fin de semana en Canadá por la 5ª fecha de la máxima categoría del automovilismo mundial que desató una lucha de intereses comerciales y televisivos en la Argentina.

Lo conseguido en Estados Unidos fue espectacular para el argentino que encima revolucionó boxes provocando la presencia de Lionel Messi, entre otras destacadas figuras nacionales que lo acompañaron en su paso por La Florida.

Ahora, el tren de la velocidad llega a la ciudad Montreal, donde el piloto nacional ya arribó con su equipo Alpine y el resto de la grilla que viene siendo dominada por el italiano Kimi Antonelli de Mercedes Benz.

Franco Colapinto en su arribo al autódromo de la ciudad de Montreal, sede de la quinta del campeonato de Fórmula 1 2026.

Este jueves, todos los pilotos cumplieron con el día de medios, habitual en el arribo de la F1 a cada país del calendario. Ya en viernes, desde las 13:30 de la Argentina comenzará el momento de ensayar y ver cómo se adapta cada auto al trazado.

El sábado comenzarán con todo porque a las 13 irá la carrera Sprint y, posteriormente, el momento de clasificar para la final del domingo prevista para las 17.

La batalla del rating

Los que no están para nada conformes con la programación son los productores de la TV Argentina porque el domingo coincide la largada de la carrera con la definición del Torneo Apertura 2026.

River y Belgrano comenzarán a jugar los últimos 90 minutos del semestre en la Liga Profesional el domingo a las 15:30, por lo que se superpondrán dos eventos destacadísimos del año en materia deportiva. Peor aún sin la definición en el Mario Alberto Kempes se extiende al alargue o los penales.

River irá por el título del fútbol argentino a Córdoba, el domingo desde las 15.30.

Debido a la sobrecargada agenda de partidos y la proximidad del Mundial no se pudo modificar el día de la final y el minuto a minuto marcará el pulso de la previa al 25 de mayo.