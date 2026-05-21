River y Belgrano ultiman detalles físicos y deportivos de cara a la final del Torneo Apertura 2026 prevista para el domingo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Un duelo que en esta misma temporada tiene un antecedente deportivo muy fuerte, como fue la goleada Millonaria en Núñez por la 13ª fecha de la zona B por 3 a 0.

Ese día, más allá del resultado, lo evidente fue la superioridad colectiva del equipo de Núñez, pero a pesar de la cercanía en el calendario, lo que más retumba en la previa es la Promoción del 2011, cuando la B mandó a River al descenso.

Una previa cargada de atractivos, que encima se juega en la cancha neutral de la Docta, pero con público repartido en partes iguales. Fue apenas una coincidencia el arribo de los cordobeses a la final una vez que la AFA ya tenía definida la sede para la gran definición.

Por historia, sin dudas que River parte como el gran favorito. Además, La Banda se metió en octavos desde la segunda posición de su zona, mientras que el rival fue el quinto y por eso debió salir para medirse en el clásico con Talleres y en la semi con Argentinos. Sólo en el cruce de cuartos de final versus Unión fue local.

Eduardo Coudet, el técnico de River debe armar un 11 con muchas bajas por lesión.

Los de Eduardo Coudet no se movieron del Monumental, primer para dejar en el camino a San Lorenzo de manera agónica, pero luego a Gimnasia y Rosario Central, respectivamente, con mucha autoridad.

Bajas

Desde lo deportivo, ambos entrenadores presentan complicaciones por lesión. Del lado del equipo de Ricardo Zielinsky, el marcador central Lisandro López sufrió una lesión muscular en la semifinal que Belgrano le ganó a Argentinos Juniors por penales. Aunque no hubo parte oficial, trascendió que es una contractura y será esperado.

Ricardo Zielinsky, el técnico de Belgrano que está en la previa al partido más importante en la historia del club cordobés.

El panorama en la vereda de enfrente es mucho más complejo. Con Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel totalmente descartados, en la semana se sumó Matías Viña para el lateral izquierdo, donde está muy tocado Marcos Acuña que igual va a jugar.

Hoy, durante la práctica, se dejó correr la versión de una posible aparición del mediocampista Aníbal Moreno. De todas maneras, la presencia del ex Palmeiras es muy complicada por una distensión de rodilla.