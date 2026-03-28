El Turismo Carretera se vive a fondo en Neuquén y en el Autódromo de Centenario la pasión no se negocia. Con cobertura exclusiva de Prima Multimedios Canal 24/7 y AM550, la tercera fecha dejó un sábado cargado de emociones, historia y promesa de espectáculo para la gran final.

El gran protagonista del día fue Matías Rossi. El piloto de Toyota no solo se quedó con la pole position, sino que alcanzó un número que ya es parte grande del TC: 40 clasificaciones ganadas, consolidándose como el máximo poleman de la historia. Con un tiempo de 1m27s035, el Misil voló en el trazado neuquino y largará desde el mejor lugar.

Detrás suyo, la pelea fue intensa. Juan Bautista De Benedictis confirmó el gran rendimiento de su Ford Mustang y se metió segundo, mientras que Christian Ledesma llevó al Chevrolet Camaro al tercer puesto, en un top 3 que promete batalla desde la primera curva.

La clasificación dejó mucho más que la pole. Equipos fuertes como el Pradecon Racing metieron varios autos adelante, mientras que nombres pesados como Marcos Landa, Otto Fritzler y Juan Martín Trucco también se posicionaron como candidatos para la final.

Pero el TC no es solo velocidad: es ambiente, es gente, es pasión. Y eso se vive en cada rincón de Centenario, donde el público acompañó en gran número una jornada que tuvo de todo.

Además, el fin de semana también tuvo color local con la presencia de Tomás Ojeda en la Fórmula 2. El piloto neuquino corrió ante su gente, fue de menor a mayor en la clasificación y dejó buenas sensaciones. “Tenemos ritmo, tenemos auto y equipo. Sabemos que podemos estar ahí”, aseguró, ilusionado con la final.

Con todo listo, la expectativa ahora apunta al domingo. La gran carrera del Turismo Carretera promete emociones fuertes, con Rossi largando adelante pero con varios pesos pesados al acecho en una categoría cada vez más competitiva.

Centenario ya late al ritmo del TC. Y con la cobertura de Prima Multimedios Canal 24/7 y AM550, la fiesta se vive minuto a minuto.