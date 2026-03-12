La temporada 2026 del TC 2000 ya está en marcha y lo hizo a todo motor en pleno corazón de Buenos Aires. Este jueves, los autos de la categoría se lucieron en una caravana que recorrió la avenida 9 de Julio y culminó frente al icónico Obelisco, dejando en claro que este año el espectáculo promete ser aún más apasionante.

El recorrido comenzó en la sede del Automóvil Club Argentino, sobre la avenida Del Libertador, y fue un anticipo del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires, que se disputará este fin de semana en un circuito callejero de Villa Soldati.

Los pilotos Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GRS), Franco Vivian (Chevrolet Tracker) y Facundo Aldrighetti (Honda ZRV) fueron los protagonistas del paseo, mostrando sus autos ante cientos de fanáticos que se acercaron a saludar y sacar fotos. La emoción y la expectativa estuvieron presentes en cada cuadra del centro porteño, con el rugido de los motores como banda sonora.

La caravana finalizó en el Obelisco, donde los pilotos, organizadores y autoridades posaron para la tradicional foto oficial frente al emblemático cartel BA. Entre los presentes estuvieron el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián “Chino” Turnes, y el presidente de Tango Motorsport, Alejandro Levy, quienes destacaron la importancia de acercar el automovilismo al público.

Con este arranque espectacular, el TC 2000 promete que la temporada 2026 será una de las más intensas y vibrantes de los últimos años, con pilotos y equipos listos para dar espectáculo en cada vuelta.