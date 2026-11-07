La celebración parecía preparada en Rosario, pero terminó convirtiéndose en una de las imágenes más insólitas de la jornada. Los hinchas de Rosario Central se adelantaron al desenlace de la Tabla Anual, saltaron al campo de juego y comenzaron a festejar lo que creían que era un nuevo campeonato. Sin embargo, mientras en Arroyito todo era alegría, en La Bombonera todavía quedaba una última historia por escribirse.

El Canalla había cumplido con su parte: venció a Estudiantes de Río Cuarto y quedó a la espera de lo que sucediera entre Boca y Defensa y Justicia. Con el empate sin goles en el tramo final del encuentro, los simpatizantes rosarinos interpretaron que el título estaba asegurado y se metieron en el campo para celebrar el bicampeonato.

Pero el fútbol tenía reservado un giro inesperado. En tiempo de descuento, cuando la igualdad parecía definitiva, Enner Valencia apareció para marcar el gol agónico que le dio la victoria a Boca y lo consagró como el mejor equipo de la temporada en la Tabla Anual.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Arroyito. Lo que minutos antes era una fiesta se transformó en desconcierto: los hinchas habían celebrado antes de tiempo y el tanto del ecuatoriano terminó por arruinarles el festejo.

La reacción de Di María

Una de las imágenes que dejó el inesperado desenlace fue la reacción de Ángel Di María. El futbolista de Rosario Central no podía creer lo que estaba ocurriendo y quedó sorprendido ante el giro que tuvo la definición. La escena se volvió una de las postales más comentadas de una jornada que tuvo un final impensado.

Así, el festejo anticipado de los hinchas de Central terminó convirtiéndose en el blooper de la fecha. Mientras Boca celebró la consagración en la Bombonera, en Rosario quedó el recuerdo de una fiesta que comenzó antes de tiempo y se apagó con el último grito de gol.