El fútbol argentino tendrá una nueva competencia a partir de 2027: la Recopa de Campeones, un triangular que reunirá a los ganadores de tres títulos nacionales. El que aseguró ya su participación es Rosario Central debido a su consagración en la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata, mientras que este jueves se conocerá al segundo clasificado, cuando el Pincha busque revancha ante Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina.

El tercer lugar en esta nueva competencia corresponderá al campeón de la Copa Argentina 2026. Platense superó a Atlético Tucumán en penales y espera en la final por el ganador de la semifinal entre Boca y Banfield. De ese partido definitivo entre el Calamar y el vencedor de la restante semi saldrá el tercer y último cupo del nuevo certamen. Mañana, Estudiantes se medirá en el Julio César Villagra, la casa de Belgrano de Córdoba, a Independiente Rivadavia. Además del título, quien gane obtendrá el boleto esta nueva Recopa de Campeones 2027.

La definición tiene una particularidad: si el campeón de la Copa Argentina coincide con el ganador de la Supercopa Argentina, la plaza se trasladará al subcampeón de la Copa Argentina. Para este año no habrá superposición de campeones, pero para el que viene, dependiendo de cómo se resuelvan los otros títulos, podría haber campeones repetidos tanto de la Supercopa Argentina (si Boca se impone en el Trofeo de Campeones y gana luego esta competencia) como de la Supercopa Internacional, a la que el Xeneize ya accedió por ser el que se consagró en la tabla anual. En ese caso, los respectivos subcampeones serán los que participen.

Cómo se jugará la Recopa de Campeones

La competencia tendrá formato de triangular, con tres partidos disputados en estadios neutrales. El primer encuentro enfrentará al campeón de la Supercopa Argentina con Rosario Central, ganador de la Supercopa Internacional. Luego, el campeón de la Copa Argentina se medirá con el perdedor de ese cruce y, finalmente, jugará ante el ganador.

En caso de empate durante los 90 minutos, habrá una definición por penales que otorgará un punto adicional: el vencedor sumará dos unidades y el perdedor se quedará con una. Si al finalizar los tres encuentros hay igualdad entre dos o más equipos, se tendrán en cuenta la diferencia de gol, los tantos a favor, la menor cantidad de goles recibidos y, como último criterio, el fair play.