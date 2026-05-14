Rosario Central volvió a meterse en semifinales, pero el triunfo ante Racing por 2-1 en el Gigante de Arroyito dejó mucho más ruido que fútbol. En una noche caliente, con decisiones arbitrales discutidas y un cierre en tiempo suplementario, el Canalla avanzó en el Torneo Apertura en medio de un clima de máxima tensión.

El partido estuvo marcado por un desarrollo friccionado y por dos expulsiones que condicionaron a la “Academia”, que terminó con nueve jugadores. La roja a Adrián “Maravilla” Martínez, primero sancionada con amarilla y luego revisada por el VAR, encendió la bronca visitante. Más tarde, la segunda amarilla a Marco Di Césare terminó de inclinar la balanza en un encuentro que ya venía cargado.

En el banco de Racing la temperatura explotó. Gonzalo Costas, ayudante de campo e hijo del entrenador Gustavo Costas, fue expulsado tras insultar al árbitro Darío Herrera en medio del tumulto. “Corrupto, hijo de puta”, fue la frase que derivó en su salida anticipada hacia los vestuarios, en un cierre caótico.

Ya consumada la eliminación, las críticas no tardaron en llegar. Diego Milito, presidente de Racing, habló de sentirse “robado” y cuestionó el estado del fútbol argentino, en una declaración que elevó aún más la tensión post partido.

Del otro lado, Ángel Di María salió a responder. El campeón del mundo defendió el triunfo canalla y apuntó contra lo que considera una mirada centralista del fútbol argentino. A través de sus redes sociales, habló de una “doble vara” y de los cuestionamientos recurrentes hacia los equipos del interior, especialmente cuando los resultados los favorecen.

En el cierre del encuentro apareció la ley del ex: Enzo Copetti, surgido en Racing, marcó el gol que terminó dándole la clasificación a Central, en una noche que tuvo de todo y que sumó un nuevo capítulo a la histórica rivalidad.

La polémica escaló aún más con las repercusiones externas. Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de River, advirtió que habrá que tener “guardia alta” de cara al cruce de semifinales entre el Millonario y el Canalla, previsto para el próximo sábado.

Central festeja el pase a semifinales. Racing se va con bronca. Y el fútbol argentino, una vez más, queda envuelto en un debate que excede el resultado.