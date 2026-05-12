En Córdoba, Belgrano y Unión buscarán el primer pase a las semifinales

Se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Desde las 19, Belgrano recibe a Unión de Santa Fe en el estadio Julio Cesar Villagra de Córdoba. Ambos ganador de visitante, y buscan alcanzar su primera semifinal de la competencia.

Solo 8 quedan en el Torneo Apertura. Belgrano de Córdoba llega a esta instancia luego de ganar el clásico ante Talleres 1-0 en el Mario Alberto Kempes con tanto de Francisco Metilli. El piraba no ganaba un cotejo ante la T desde el 2006 cuando ambos estaban en la B Nacional.

En frente estará Unión, que dio el gran golpe de los octavos de final eliminando a Independiente Rivadavia en Mendoza, el mejor equipo de la fase regular, por 2-1; con los boles de Cuello y Tarragona.

El neuquino Sporle será titular en el Pirata.

El historial es favorable para Belgrano, que en 34 enfrentamientos, se quedó con 16 triunfos. Igualaron en 13 oportunidades, mientras que el elenco de Santa Fe festejó en cinco oportunidades.

Por su parte, el último antecedente entre ambos fue por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, en un encuentro que terminó igualado sin goles en el Gigante de Alberdi. El último triunfo del pirata fue en la Copa de la Liga del 2024, mientras que el “Tate” lo hizo en el torneo Clausura del 2002.

Tarragona, el nombre del gol en Unión.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Arbitro: Andrés Merlos

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Julio César Villagra