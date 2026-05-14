Se cerrarón los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. River le ganó 2-0 a Gimnasia de La Plata en El Monumental de Núñez, y consiguió el boleto a las semifinales de la competencia donde se enfrentará contra Rosario Central de local.

El Millonario fue más en la primera etapa, tuvo la pelota pero le faltó un poco de profundidad. Cuando la encontró llegó con claridad al arco de Infrán, quien no se mostró seguro . Cuando era más River en la primera etapa, llegó el primero a los 28, cuando Acuña metió un gran pase largo a Colidio, quien metió un sombrero y tocó al punto de penal donde Driussi la mandó al fondo para el 1-0.

En la previa se confirmó la lesión de Gonzalo Montiel en la entrada en calor, quien fue remplazado por Bustos en la defensa.

y la segunda mala noticia llegó Post gol del Millonario, Cuando Marcos Acuña debió salir remplazado por molestias. El Lateral pidió el cambio y encendió las alarmas no solo en River, sino en la selección.

En el complemento, Gimnasia se animó a más y comenzó a llegar al arco de Beltrán, a los 10´un pelota parada encontró un buen cabezazo de Contí, y una muy buena respuesta de Beltrán que evitó la caída de su arco.

Con el correr de los minutos el Millonario se acomodó y volvió al ataque. Una contra a los 20 que tuvo a Martínez Quarta recuperando y atacando, tocó a la izquierda y fue a buscar el cabezazo, superando la pobre salida de Infrán y poniendo en 2-0.

Cerca Del final, Panaro tuvo el descuento en dos oportunidades. Con un Gimnasia tirado en ataque, primero reventó el palo tras un centro desde la izquierda, y en el rebote le quedó, pero se chocó con una gran reacción de Beltrán.

El equipo de Coudet volvió a ganar y se metió entre los 4 mejores del torneo. Ahora se medirá con Rosario Central en El Monumental, con el sábado como la fecha ideal, ya que ambos equipos juegan competencias internacional.

La previa:

La presión inicial la tiene River, que llega a esta instancia tras una sufrida clasificación en casa ante San Lorenzo, donde igualó el cotejo en el último minuto del suplementario, y en los penales levantó dos match point, convirtiendo al juvenil arquero Beltrán en figura. Coudet aún está en deuda futbolística pero logró un equipo ganador, tanto en el torneo local como en Copa Sudamericana.

Para este juego, el “Chacho” contará con lo mejor que tiene, y con varias dudas: Lautaro Rivero o Germán Pezzella en el fondo, y en el medio Maxi Mezza o Juan Fernando Quinteros en el puesto de enganche. Fleitas o Colidio se disputan el segundo lugar en la delantera.

Beltrán, figura de River en los penales ante San Lorenzo

En frente estará el elenco de La Plata, quien llega en un gran momento con 7 triunfos en fila tras la llegada de Ariel Pereyra como DT interino por Fernando Zanilatto. En octavos de final, se impuso a Vélez en Liniers por 1-0, logrando el boleto a esta instancia, y buscará su segunda semifinal consecutiva.

El historial indica que River ganó en 94 oportunidades, el Lobo se quedó con el triunfo en 34, mientras que igualaron 38 veces. La última vez que se vieron las caras, fue triunfo del Millonario en este mismo torneo, por 2-0, en enero y con Gallardo aún en River.

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Datos del partido:

Hora: 21.30

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Monumental