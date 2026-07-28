El Centro Recreativo Rakizuam, ubicado en el barrio Almafuerte de la ciudad de Neuquén, celebró este fin de semana su 13° aniversario, en una jornada con actividades recreativas, deportivas y artísticas de la que participaron unas 400 personas.

La institución es un espacio público y gratuito dependiente del ministerio de Juventud, Cultura y Deportes que funciona como un polo de desarrollo deportivo y social para los vecinos de la zona, ofreciendo múltiples escuelas deportivas y actividades recreativas para todas las edades. Durante la jornada hubo actividades recreativas y artísticas, un desfile de los grupos que asisten a las distintas disciplinas y el tradicional corte de torta.

Rakizuam, que en idioma mapuche significa “la fuerza del buen pensamiento”, funciona desde el 2013. En el predio ubicado en 1° de Enero 6600 se desarrolla un variado programa de actividades deportivas y recreativas para distintas edades: ritmos, educación física infantil, vóley, gimnasia funcional, básquet, fútbol, handball, circo social, kick boxing, fit box, taekwondo y pilates.

Aniversario del Centro Rakizuam: 13 años de actividades recreativas en Neuquén

La ministra de Juventud, Cultura y Deportes, Josefina Codermatz, expresó que “desde Gobierno de la Provincia creemos que es muy importante tener estos espacios de contención, de acompañamiento, de práctica deportiva. El Rakizuam depende de la secretaría de Deportes y recibe a chicos, adolescentes, jóvenes y adultos mayores del oeste de la ciudad con distintas actividades”.

Flavia Da Luz, directora del Rakizuam, explicó que al centro “asisten unas 500 personas de toda la zona oeste a las distintas actividades. También tuvimos una colonia de vacaciones durante el receso invernal con propuestas recreativas, a la que asistieron unos 300 niños”.

De la actividad también participó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, quien agradeció a todo el equipo “que trabaja con mucha sensibilidad y compromiso, a los papás por la confianza y a ustedes -por los niños y niñas-, que pasan muchas horas acá. Tratamos de que tengan distintas escuelitas para que se diviertan y que sea un lugar seguro, que es lo que más queremos”.

La secretaría de Cultura estuvo presente con un espectáculo artístico. “Estamos muy contentos de que nos hayan permitido ser parte de este festejo”, dijo la secretaria de Cultura, María José Rodríguez. Y coincidió con Villone “sobre la importancia de poner en valor estos espacios, que son lugares seguros y que tienen sentido y valor con ustedes viviéndolos día a día”.

De la actividad de este sábado también asistieron los subsecretarios de Deportes, Ignacio Russo y de Cultura, Ana Bonet, entre otros.