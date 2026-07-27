El sorteo realizado esta tarde de lunes de la segunda fase del Torneo Federal A 2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó que Cipolletti y Deportivo Rincón debuten como locales en la Zonas Campeonato y Reválida desde el proxímo fin de semana.

Los neuquinos arrancarán ante Guillemo Brown de Puerto Madryn en el Moisés Elías Gómez en el norte de la provincia, mientras que La Visera será escenario del cotejo entre los albinegros y Huracán Las Heras de Mendoza, el último eqjuipo que consiguió plaza de la Zona 3.

Cipolletti que finalizó primero en la Zona 3, tendrá a estos rivales del mismo grupo, los cordobeses de Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto, los mendocinos de Huracán Las Heras, se sumarán, los del Grupo 4: Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca y los marplatenses de Alvarado y Kimberley. El albinegro no solo ganó su zona, sino que fue el mejor del país en el primer semestre, ya que sacó 31 puntos sobre 16 partidos jugados. El último equipo que integra la zona es Juventud Antoniana de Salta, que clasificó como el mejor quinto de los tres grupos de nueve equipos de la fase regular, la 2, 3 y 4.

El Fixture de Cipolletti

FASE CAMPEONATO

FECHA 1 - 2/8

Cipolletti - Huracán Las Heras

FECHA 2 - 8/8

Villa Mitre - Cipolletti

FECHA 3 - 12/8

Cipolletti - Argentino MM

FECHA 4 - 16/8

Kimberley - Cipolletti

FECHA 5 - 23/8

Cipolletti - Atenas

FECHA 6 - 30/8

Libre

FECHA 7 - 6/9

Olimpo - Cipolletti

FECHA 8 - 13/9

Cipolletti - Alvarado

FECHA 9 - 20/9

Juventud Antoniana - Cipolletti

Cipolletti será local en La Visera de Huracán Las Heras. Foto: Luis Alberto Amaolo

Reválida

Deportivo Rincón en la Reválida enfrentará a Juventud Unida Universitario de San Luis, Costa Brava de General Pico, San Martín de Mendoza, Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi de la Liga de Mar del Plata, Ramón Santamarina de Tandil, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Germinal de Rawson. El que se sumó a ese grupo fue FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) de Villa Russell, departamewnto de Maipú de Mendoza, que este domingo empató con Huracán Las Heras y no pudo entrar a la zona Campeonato en su primera temporada en la categoría.

Fixture Deportivo Rincón

FECHA 1 - 2/8

Deportivo Rincón - Guillermo Brown

FECHA 2 - 8/8

Sol de Mayo - Deportivo Rincón

FECHA 3 - 12/8

Deportivo Rincón - Circulo Deportivo





FECHA 4 - 16/8

San Martín Mdza - Deportivo Rincón

FECHA 5 - 23/8

Deportivo Rincón - Juventud Unida SL

FECHA 6 - 30/8

Germinal - Deportivo Rincón

FECHA 7 - 6/9

Deportivo Rincón - Costa Brava

FECHA 8 - 13/9

FADEP - Deportivo Rincón

FECHA 9 - 20/9

Deportivo Rincón - Santamarina