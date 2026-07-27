El neuquino José Luis Acuña Abdala se ubicó tercero en el primer G1 de Portugal de taekwndo que se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Vila Nova de Gaia, Oporto, donde integró la selección argentina, obtuvo la medalla de bronce en la categoría hasta los 68 kilos. En un cuadro exigente, se impuso en primer turno ante el local Antonio Almeida, posteriormente se impuso al oriundo de Islandia Leo Speight y en el tercer combate derrotó al británico Jaime Mcintosh.

En semifinales, cayó de forma ajustada ante el tunecino Mohamed khalil, doble medallista en Juegos Olímpicos y mundial, por apenas 2-1. Posteriormente el africano se quedó con el oro imponiéndose contra el noruego Kristian Storsul Borgen.

José Luis Acuña Abdala logra bronce en G1 de Portugal

En semifinales, cayó de forma ajustada ante el tunecino Mohamed khalil, doble medallista en Juegos Olímpicos y mundial, por apenas 2-1. Posteriormente el africano se quedó con el oro imponiéndose contra el noruego Kristian Storsul Borgen.

El capitán de la selección nacional inicia de buena forma su gira por Europa, donde también tendrá un campus en Serbia, del 30 de julio al 6 de agosto. Posteriormente dirá presente en México (9 al 23 de agosto) y Lima en Perú 26 al 28 agosto, donde competirá en el G3 de dicho país. Pensando en la principal competencia el año, los Juegos Odesur, que se llevarán a cabo en octubre, en Rosario.