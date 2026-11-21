La Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, llevará adelante una nueva jornada del programa “Cerca de la Escuela”, una propuesta que busca acercar distintas disciplinas deportivas a estudiantes de séptimo grado de escuelas primarias, promoviendo el movimiento, la participación y el encuentro a través del deporte.

La actividad se desarrollará el jueves 26 de noviembre, de 8 a 14, en el gimnasio de Ciudad Deportiva, ubicado en Lanín 1.700 de Neuquén capital, donde los participantes podrán compartir una jornada de múltiples deportes y experiencias recreativas.

Cerca de la Escuela: jornada deportiva en Neuquén para estudiantes primarios

La iniciativa apunta a generar espacios de participación para niñas y niños que transitan el último año de la escuela primaria, favoreciendo el acercamiento a diferentes disciplinas, el compañerismo y la incorporación de hábitos saludables mediante actividades deportivas gratuitas.

La propuesta requiere inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/M7ig8Uemkx8kdri68 y cuenta con cupos limitados. Para obtener más información, los interesados podrán comunicarse al teléfono 299 580 7693.