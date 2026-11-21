Con el retiro de parte de los participantes de sus kits en el Salón de Actividades Físicas (SAF) de Villa Pehuenia, se comenzó a vivir este viernes la prueba atlética Calvario Race, cumplirá su undécima (11°) edición este domingo 22 de noviembre, con recorridos de 15, 25 y 45 kilómetros por senderos de montaña, bosques de pehuenes y sectores atravesados por arroyos.

El epicentro de la tradicional competencia serán las localidades cordilleranas neuquinas de Villa Pehuenia Moquehue una competencia de trail running que reunirá a corredores de distintos puntos del país y de Chile.

El movimiento también se nota en la localidad. Con el feriado del lunes 23, que estira el descanso, las reservas para este fin de semana largo ya llegaron al 70%, y alojamientos, restaurantes y comercios reciben a deportistas, familias y acompañantes. La acreditación sigue este sábado de 12 a 18, y a las 18.30 será la charla técnica. El domingo no se entregan kits.

Entre los que ya se acreditaron está el intendente Arturo de Gregorio, que este domingo también va a correr Calvario Race junto a vecinos y visitantes.

Entre los que ya se acreditaron está el intendente Arturo de Gregorio, que este domingo también va a participar de la tradicional prueba junto a vecinos y visitantes.

La carrera es organizada por Nyctrek, con el acompañamiento de la Municipalidad, y se caracteriza por la exigencia de sus circuitos. Las pendientes pronunciadas, los cambios de terreno y las condiciones propias del entorno cordillerano convierten al desafío en una prueba que requiere preparación física y experiencia, especialmente en las distancias más largas.

La convocatoria contará con participantes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Chubut, Río Negro, Mendoza y San Juan, además de representantes de Chile y de distintas localidades neuquinas.

Tres distancias para distintos niveles de experiencia

La competencia tendrá alternativas para corredores con diferentes niveles de preparación. El recorrido de 15 kilómetros presenta una dificultad intermedia e incluye una categoría juvenil para participantes de hasta 17 años.

La distancia de 25 kilómetros propone un desafío mayor, mientras que los 45 kilómetros están destinados a deportistas con experiencia en carreras de montaña, capaces de afrontar variaciones en el clima, desniveles y terrenos complejos.

La largada está prevista para el domingo 22 a las 8, desde la cancha de césped sintético de Moquehue. El horario definitivo se confirmará durante la charla técnica del sábado.