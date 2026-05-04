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EXITOSA JORNADA

“Cerca de la Escuela” sumó su edición para escuelas primarias en Ciudad Deportiva

Unos 90 estudiantes de séptimo grado participaron de una jornada con múltiples disciplinas deportivas, en una propuesta que promueve la iniciación y el acceso al deporte escolar.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 17:34
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Cerca de la Escuela: Promoción del Deporte en Neuquén para estudiantes primarios

El programa “Cerca de la Escuela”, a cargo del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a través de la secretaría de Deportes, continúa consolidándose como una política de promoción deportiva y educativa en el territorio neuquino. En esta nueva oportunidad, desarrolló su segundo encuentro con una edición destinada al nivel primario.

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, con la participación de escuelas previamente inscriptas. En total, cerca de 90 estudiantes de séptimo grado formaron parte de la propuesta.La iniciativa tuvo como objetivo dar a conocer los distintos espacios deportivos disponibles y fomentar el acercamiento de las y los estudiantes a la práctica del deporte escolar, generando experiencias significativas en un entorno de aprendizaje y recreación.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó la importancia de este tipo de propuestas: “Con ‘Cerca de la Escuela’ buscamos que las y los estudiantes tengan su primer acercamiento a distintas disciplinas en un entorno cuidado y formativo". La funcionaria añadió que "estos espacios no solo promueven el deporte, sino también valores como el compañerismo, la inclusión y el trabajo en equipo, que son fundamentales para su desarrollo”.

Las actividades comenzaron con juegos de iniciación y entrada en calor, para luego dar paso a un circuito organizado en cinco estaciones deportivas. Allí, los estudiantes pudieron experimentar distintas disciplinas como beach handball, bádminton, básquetbol y atletismo, promoviendo el desarrollo de habilidades motrices y el trabajo en equipo.

En el caso de la estación de pesca con mosca, se realizó una instancia práctica de atado de moscas. Esta propuesta permitió a los participantes conocer aspectos técnicos de la disciplina y mantener el interés por la actividad.

La jornada se desarrolló en un excelente clima de convivencia, cumpliendo con las expectativas en términos de motivación, participación y acercamiento al deporte.

“Cerca de la Escuela” es una iniciativa que busca generar espacios de encuentro y formación para estudiantes de distintos niveles, fortaleciendo el vínculo con el deporte como herramienta de integración, aprendizaje y desarrollo personal. El programa contempla la participación de escuelas de carácter público y privado.

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