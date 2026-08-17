La temporada 2026 de Freeride Argentina continuó este pasado fin de semana en Cerro Bayo en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, con una competencia dentro de un sistema de cuatro niveles de dificultad. La fecha formó parte del Circuito Argentino y Sudamericano de Freeride y fue la segunda parada de la temporada luego de la apertura realizada en Cerro Perito Moreno, El Bolsón.

La actividad contó con una ventana climática de seis días y terminó disputándose en dos jornadas, demostrando una vez más una de las características fundamentales del freeride: la montaña y las condiciones meteorológicas son las que mandan. El domingo estaba previsto realizar todas las categorías, pero el pronóstico no terminó de cumplirse y la nubosidad permaneció sobre los sectores de competencia durante gran parte del día. A pesar de las condiciones, Freeride Argentina logró completar las categorías U12 y U15 en el sector de la telesilla Lenga mediante la implementación, por primera vez en una competencia de freeride en Argentina y Sudamérica, del sistema de split judging.

Esta modalidad permite distribuir al panel de tres jueces en diferentes puntos del sector de competencia cuando la visibilidad impide observar la totalidad de la línea desde una única posición. Cada juez evalúa la parte del recorrido que puede observar y, de esta manera, es posible desarrollar la competencia aun



frente a condiciones complejas de visibilidad.

La organización también intentó avanzar con las categorías U19 y Adultos en El Cañadón, un terreno de competencia amplio y de mayor dificultad donde, por sus características, no era posible utilizar el sistema de split judging. La nube baja nunca terminó de retirarse y, luego de esperar y agotar las posibilidades de



competir de manera segura y justa para todos los atletas, se decidió posponer esas categorías. La competencia se reanudó el miércoles 12 de agosto, todavía dentro de la ventana climática oficial de cinco días prevista originalmente para el certamen.

Fotos: Freeride Argentina





El miércoles pasado la montaña mostró una cara completamente diferente. El sol, la excelente visibilidad y la gran cantidad de nieve permitieron disputar las categorías U19 y Adultos en El Cañadón bajo condiciones inmejorables. El nivel deportivo fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, con líneas técnicas, velocidad, grandes saltos y maniobras de freestyle.

Una de las actuaciones más destacadas fue la de Matías Ayala, ganador de Ski Masculino Adultos, quien se quedó con el primer puesto luego de una gran bajada que incluyó un espectacular backflip. Pero uno de los aspectos más alentadores de la fecha fue el nivel mostrado por los atletas U19. Muchos



de los chicos y chicas que comenzaron a competir hace cuatro o cinco años siendo U12 o U15 hoy tienen entre 16 y 18 años y demostraron un nivel que, en muchos casos, ya se encuentra a la altura e incluso por encima del mostrado por atletas adultos. Este crecimiento comienza a reflejar los frutos de los cinco años de trabajo de Freeride Argentina y Freeride Sudamérica, construyendo una estructura que permite que los jóvenes se inicien en el deporte



desde edades tempranas y progresen temporada tras temporada.

Otro de los aspectos destacados de Cerro Bayo fue la importante participación femenina, tanto entre las categorías Junior como entre las Adultas. Para Freeride Argentina, continuar aumentando esa participación es uno de los objetivos del proyecto.

Los ganadores en la cordillera neuquina

En las categorías Adultos, Matías Ayala ganó Ski Masculino, seguido por Dante Ginaca y Juan Cicchitti. En Ski Femenino, el triunfo fue para Manuela Roncallo, quién volvió a demostrar su nivel y dominancia, acompañada en el podio por la canadiense Mhairi Smart y Agustina Venier.

En Snowboard Masculino se impuso Tadeo Leslie, seguido por Esteban Luengo y Lautaro Saracho, mientras que Kari del Ciancio ganó Snowboard Femenino, con Zoe Alcaraz Blanco segunda y Sofia Fox tercera.

Entre los U19, Tristán Colombo ganó Ski Masculino y Maia Di Lorenzo Ski Femenino. En Snowboard, los primeros puestos quedaron para Lucas Giacometti en hombres y Juana Isabel Ugalde en mujeres. En U15, los ganadores fueron Toma Reto Stanciu en Ski Masculino, Ziggy Boer en Ski Femenino y



Joaquín Roberts en Snowboard Masculino. Finalmente, en U12, Felipe Viera se quedó con Ski Masculino e Irupe Pajarín con Ski Femenino.