El árbitro Jorge Baliño dialogó en exclusiva en la señal deportiva TyC Sports acerca de la jugada polémica que protagonizaron Dylan Gorosito y Luciano Giménez en el empate 1 a 1 entre Platense y Boca Juniors, en el empate por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El gol del delantero del Calamar fue anulado por mano de inmediatez, pero antes hubo otra mano del lateral xeneize que Lucas Novelli en el VAR desestimó. El árbitro del encuentro coincidió con la interpretación de su compañero en la cabina y explicó los motivos por los que él no hubiese sancionado penal.

"No tuve la oportunidad de hablar con Lucas después del partido, pero seguramente chequearon la mano del defensor y consideraron que no era sancionable. Después del partido, cuando tuve la posibilidad de verla, coincido en que, si bien la pelota pega en la mano, tengo consideraciones para que no sea sancionable por una cuestión de cercanía, de que el balón va hacia la mano y no la mano hacia el balón. Si bien la posición puede ser abierta, no es antinatural para la acción que viene realizando el jugador que es la de defender. Entonces no veo un gesto adicional de la mano hacia el balón para considerarla sancionable", explicó Baliño en el programa Domingol.

Aunque agregó: "Sí puede caber un análisis en si esa determinación la tendría que haber tomado yo o la debió tomar el VAR". Es que Novelli no se comunicó con el árbitro de campo para que este viera la mano de Gorosito, simplemente le informó que el 2 a 0 parcial de Platense no debía valer por la mano de inmediatez de Giménez. "No tuve diálogo durante el partido con Lucas sobre esta situación", explicó antes de contar que vio por primera vez la jugada una vez finalizado el encuentro.

Luego explicó por qué considera que Novelli hizo bien en no llamarlo para que la revisara: "Si el VAR tiene consideraciones para considerar que no es mano, llamarme para que yo evalúe eso es generar una expectativa de algo que quizás termina siendo lo mismo que yo interpreto. Entonces, muchas veces hacer un llamado para que la gente vea que el árbitro la revisó puede generar un clima adverso posteriormente. Porque tal vez la gente cree que si yo voy a hacer un chequeo voy a salir con penal, porque es lo que quieren. El VAR claramente es un árbitro que conoce el reglamento y toma decisiones".

Por último, cuando le preguntaron acerca de qué hubiese hecho él en cabina, respondió seguro que "hubiera actuado de la misma manera". Lo cierto es que todo Platense quedó con bronca por esa jugada porque, minutos más tarde, Miguel Merentiel anotó el 1 a 1 definitivo.