La quinta fecha del Campeonato de Motocross del Sur de la República 2026, se llevó a cabo este domingo en el circuito de La Barda, con un marco multitudinario con más de 1.500 personas que asistieron a la jornada.

En la categoría principal, MX1, Nahuel Kriger se quedó con la victoria luego de protagonizar una intensa disputa con Luciano Righi. La definición llegó en la última vuelta, cuando Kriger logró superar a su oponente y tomar la punta para quedarse con el primer lugar de la quinta fecha. Pablo Galletta completó el podio de la categoría.

En MX2, el primer lugar quedó en manos de Vicente Díaz, seguido por Sebastián Figueroa y Franco Stremel, quienes completaron el podio de una categoría que también tuvo una jornada de mucha intensidad. Por su parte, en MX Intermedia, Lautaro Alarcón se quedó con la victoria, mientras que Fernando Romero terminó en el segundo lugar y Paul Olmos completó el podio.

La actividad también tuvo una gran participación en las categorías formativas y de experiencia. En MX Endurista, Alex Pino fue el ganador, seguido por Nahuel Hernández y Lucas Cisterna. En MX Principiante, Jonathan Quintana se quedó con el primer puesto, Bruno Cardozo fue segundo y Nicolás Lucero terminó tercero.

En MX 50 CC, Santino Roth ganó las dos mangas y se llevó el primer lugar de la categoría, acompañado en el podio por Genaro Barroso y Giovani Pizarro. En MX 65, Santino Chirino fue el vencedor, con Martiniano Zanotti y Josefina Zanotti completando los tres primeros lugares.

La categoría MX 85 tuvo como ganador a Gonzalo Parra, seguido por Benjamín Iribas y Tobías Ferreyra. En MX 85 BCC, Valentino Betancur se quedó con la primera posición, mientras que Tadeo Indaco y Donato Colucci completaron el podio. En MX FMX, Agostina Monsalve fue la única participante y se quedó con el primer lugar.

Entre los pilotos de mayor experiencia, MX Master A tuvo como ganador a Osvaldo Pérez, seguido por Matías Sacne y Matías Blanc. En MX Master B, Javier Venialgo fue primero, Gerardo Ríos terminó segundo y Ariel Nonel completó el podio. En MX Master C, Marcelo G. Giménez se quedó con la victoria, acompañado por César Mieres y Ramiro Zamora.

Una nueva fecha que dejó grandes carreras, definiciones sobre el final y el acompañamiento de una multitud en La Barda. Con más de 1.500 personas disfrutando de la jornada, el Campeonato de Motocross del Sur volvió a demostrar el gran nivel y la pasión que genera el motocross en la región.