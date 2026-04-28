En un torneo que venía bien para los argentinos, hoy fue el día donde todos quedaron en el camino. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se despidieron del Madrid Open en octavos de final. El Bocón cayó sorpresivamente por 7-6 (8) y 6-2 ante Alexander Blockx y dejará en el camino 100 puntos que le costarán una caída en el ranking, mientras que el Retu se despidió en primer turno frente a Arthur Fils, que lo derrotó por 6-3 y 6-4.

En un partido de cuidado, pero donde era favorito, el porteño de 26 años volvió a ser víctima de sus propios errores. El primer set fue una prueba de temple para Cerúndolo, firme en su saque pero incapaz de generar chances de quiebre hasta el 5-5, donde sostuvo su servicio y tuvo tres desde la devolución, que desaprovechó. El duelo fue a un reñido tiebreak, donde el argentino tuvo hasta cuatro set points pero Blockx reaccionó y terminó llevándose el desempate por 10-8, marcando un punto de inflexión en el duelo.

Aquella cicatriz del tiebreak perdido hizo mella en el Bocón, que luego de estrellar su raqueta contra el piso salió contagiado de esa frustración y eso se notó: un quiebre en contra al comienzo lo tuvo 0-2 y, cuando tuvo la chance de recuperar el break desperidició cinco chances, lo que quizá haya terminado de desconectarlo del juego. Con el 5-2 luego de evitar dos oportunidades de quiebre en su contra, finalmente la historia culminó en favor de Blockx, que no tuvo problemas con el saque y completó el 7-6 (8) y 6-2 que lo pone en cuartos ante un Cerúndolo que se va con un gusto amargo de la Caja Mágica.

Etcheverry no pudo ante Fils

El platense terminó cayendo por no ser contundente en un partido muy parejo donde el francés si impuso su agresividad en momentos clave. Luego de un primer parcial igualado, con ambos firmes en el saque, Fils logró sacar ventaja en el octavo game donde apretó para quedarse con el saque del Retu y confirmar luego el quiebre, estableciendo el 6-3 inicial.

Etcheverry se despidió luego de llegar por primera vez a octavos de un Masters 1000. (Foto: Instagram @tomasetcheverry123)

El segundo set arrancó mal para el argentino, que cedió su saque en el primer juego y quedó 1-3. Parecía que Fils iba encaminado con facilidad al triunfo, pero apareció el espíritu de lucha de Etcheverry para generarle de cuatro break points en los siguientes juego, pero una mala ejecución en los momentos clave más un par de buenos tiros ganadores del 25° del mundo llevaron a que no aproveche ninguna. El francés, ya con la ventaja, manejó el duelo hasta el final redondeando el 6-3 y 6-4 que lo envía a cuartos de final.