En su búsqueda de seguir avanzando en la Caja Mágica, Francisco Cerúndolo venció sin sobresaltos 6-2 y 6-3 a Luciano Darderi por la tercera ronda del Madrid Open. El número 20 del ranking ATP no tuvo piedad ante el argentino nacionalizado italiano y se metió en los octavos de final en la capital española. Por su parte, Solana Sierra quedó eliminada luego de su derrota 6-4 y 6-3 ante Karolina Plíšková.

En un primer set completamente dominado por Fran, la ventaja llegó con un quiebre en el segundo game. El porteño de 26 años impuso sus golpes y estuvo muy sólido al sacar: 82% con el primer servicio, cuatro aces y solamente perdió tres puntos en sus turnos durante ese parcial. Con el marcador 5-2, Cerúndolo aceleró para complicar una vez más el saque de Darderi, que terminó cediéndolo para el contundente 6-2 a favor del argentino. Se vio fastidioso al rival del albiceleste, que se quejaba por una acción donde le pidió el umpire que baje a comprobar el pique de una pelota que le habían dado como mala y dio desde aquel momento muchas muestras de fastidio con su propio juego.

En el segundo set hubo síntomas de una mayor paridad, apagadas por Cerúndolo. Luego de que Fran desperdicie dos break points en el segundo game, apareció una reacción de Darderi que después de salir de esa situación incomodó su servicio. No obstante, la mejor raqueta argentina respondió rápidamente al quebrar para luego confirmar con su saque y ponerse 4-1, una ventaja que sostuvo hasta el final sellando el 6-2 y 6-3 que lo depositó en octavos.

El argentino, que fue semifinalista en Madrid en la edición 2025, defiende una importante cantidad de puntos en la capital española y necesita continuar en carrera para sostener su posición en el ranking. Además, con esta victoria ante el 22° del mundo y un viejo conocido suyo logró "vengar" nada menos que a su hermano Juan Manuel Cerúndolo, al que Darderi eliminó en la ronda previa impidiendo el cruce entre hermanos.

Solana Sierra se despidió en octavos

No pudo ser para la única representante argentina en el Madrid Open, que finalizó su participación en octavos de final al caer por 6-4 y 6-3 ante Plíšková, 197° del mundo pero ex número 1, que aplicó toda su experiencia. A pesar de un buen comienzo con quiebre incluido de la argentina, la checa fue de a poco imponiéndose. Recuperó esa ruptura y volvió a quedarse con el saque de Sierra en el octavo juego para redondear el 6-4.

Buena semana de Solana Sierra, que alcanzó su mejor actuación en un WTA 1000. (Foto: Instagram @tomistenis)

Ya en el segundo parcial, la potencia en los golpes de la checa fue demasiado para la joven albiceleste. Bastó un quiebre en el tercer game y sostener la ventaja para Plíšková, que terminó sellando así el triunfo en sets corridos. Buena semana para Sierra pese a la derrota. La marplatense arribó al Madrid Open como número 88 del ranking mundial y se irá de la Caja Mágica mejorando esta clasificación luego de sus tres victorias en el cuadro principal. Con 99 puntos más en su haber, alcanzará desde el lunes el puesto 71 en el escalafón, posición cercana a la mejor que logró en su carrera, el 62 tras su deslumbrante actuación en Wimbledon 2025.