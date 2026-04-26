En otra jornada positiva para los tenistas nacionales, Tomás Etcheverry y Solana Sierra lograron avanzar a octavos del Madrid Open. El platense lo hizo ante el croata Dino Prižmić por 2-6, 6-4 y 6-3, mientras que la marplatense de 21 años, en la que es ya su mejor actuación en WTA 1000, remontó ante Zeynep Sonmez para ganarle 0-6, 6-2 y 6-3.

En un partido que no comenzó bien para él, Etcheverry sufrió ante el 87° del mundo que venía entonado luego de ganarle a Ben Shelton en la ronda anterior y se plantó en el primer set para llevárselo por 6-2. Sin embargo, el Retu rectificó, metió un quiebre rápido en la segunda manga y a partir de una muy buena actuación con el servicio (7 aces totales y 88% de puntos con el primer saque) consiguió retomar el dominio para igualar el duelo con el 6-4 a favor.

Etcheverry sigue en gran nivel y se metió en octavos del Madrid Open. (Foto: EFE)

En el tercer set la confianza con la que estaba Etcheverry hizo la diferencia: dos quiebres seguidos para ponerse rápidamente 4-1 arriba y encaminar el duelo en su favor. A pesar de un break recuperado por Prižmić, el argentino redondeó el 6-3 final que le dio el boleto a octavos en la Caja Mágica, su primera vez en esta instancia de un Masters 1000. Además, alcanzó las 20 victorias en 2026, único argentino con esa marca en lo que va del año. En octavos se verá las caras con el francés Arthur Fils.

Triunfo memorable de Sierra

Sin dudas fue uno de los mejores partidos de la carrera de la mejor raqueta argentina femenina a pesar de un tétrico comienzo donde en 23 minutos se vio 0-6 ante una Sonmez que dominó y aprovechó sus impresiciones. No obstante, la remontada comenzó en el segundo set: una gran cantidad de tiros ganadores y dos quiebres seguidos que la pusieron 5-0 arriba fueron fundamentales para el 6-2 que igualó la contienda.

El set definitivo el dominio siguió siendo de Sierra, que complicó muchísimo a la turca y le generó siete chances de break. Primero sacó ventaja en el segundo juego y, a pesar de perder su saque luego, una nueva ruptura encaminó el 6-3 con el que cerró un gran triunfo festejado eufóricamente. Será la primera vez que la marplatense juegue octavos de final de un WTA 1000 en su carrera, en la que sin dudas es una de sus mejores semanas si sacamos aquella gran actuación en Wimbledon del año pasado. El siguiente desafió será Karolina Pliskova (197°), ex número 1 del mundo.