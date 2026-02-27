Se está disputan en polvo de ladrido, el Chile Open de Tenis, competencia ATP 250 que le da continuidad al circuito sudamericano. Los argentinos Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán meterse este viernes en semifinales de la competencia.

Desde las 15hs, la raqueta #1 de Argentina, Francisco Cerúndolo, buscará el pasaje a los 4 mejores de la competencia, cuando se enfrente al estadounidense Emilio Navas. El campeón en el Argentina Open, busca seguir sumando puntos y escalar más allá del puesto 19 del ranking actual.

En su debut, derrotó al estadounidense Elmer Moller, por un doble 6-2, mostrando mejoras en las instalaciones de la Universidad Católica de Chile, luego de su derrota por lesión en Rio de Janeiro.

Por otro lado, Sebastián Báez sigue prolongando su buen momento. El 52 del mundo y último finalista de la competencia, buscará meterse nuevamente en Semifinales cuando se enfrente ante el local Alejandro Tabilo, 42° de ATP, y que llega de dejar en el camino a otro argentino: Thiago Tirante, por 6-4, 3-6, y 3-6.

El bonaerense, debutó en segunda rueda, superando en un partido complicado al local Cristian Garín (93°) en dos horas y media por 7-6 (7-2), 1-6 y 7-5. Hoy cerrará la jornada desde las 20hs.

En los otros duelos de cuartos, el alemán Yannick Hanfmann se medirá con el colombiano Vilius Gaugas, mientras que desde las 18.30hs será el turno del duelo italiano, donde se verán las cara Andrea Pellegrino ante Luciano Darderi, quien dejó en el camino en octavos a Mariano Navone por 3-6, 6-3, y 4-6.