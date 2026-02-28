El argentino Francisco Cerúndolo (19 del mundo en el ranking de la ATP), máximo favorito del Chile Open, continúa intratable en Santiago. Este viernes, en el primer turno de la jornada, aplastó en los cuartos de final al estadounidense Emilio Nava (79°) por un contundente doble 6-1 y se metió entre los cuatro mejores del certamen. Tras este triunfo, el porteño alcanzó las 150 victorias en su carrera.

"Fran" volvió a mostrar una versión dominante, la misma que había exhibido en su debut ante el danés Elmer Moller (127°), a quien también había superado con autoridad por 6-2 y 6-2. Esta vez necesitó apenas 1 hora 7 minutos para resolver el trámite y confirmar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

En su segunda presentación, Cerúndolo fue demoledor. Nava nunca logró meterse en partido: cometió 31 errores no forzados y no consiguió quebrarle el servicio al argentino, que, en cambio, lo hizo en cinco oportunidades. La diferencia fue abrumadora de principio a fin.

Con 27 años, revalidó así la instancia que había alcanzado en 2025, cuando cayó en semifinales frente al serbio Laslo Djere (118°), luego campeón. Esta vez llega con otro impulso, tras su reciente consagración en el Argentina Open, donde levantó el trofeo por primera vez al vencer en sets corridos al italo-argentino Luciano Darderi (21°).

Además, su paso por Santiago encuentra un contexto especial: la semana anterior casi no tuvo actividad en Río de Janeiro, donde debió retirarse en octavos de final cuando caía ante Thiago Tirante (76°) por una sobrecarga en la espalda. Ya recuperado, en Chile volvió a mostrarse sólido y sin rastros de aquella molestia.

Cerúndolo va ahora en busca del quinto título de su carrera. Y no solo eso: si logra alzar el trofeo en Santiago, escalaría hasta el puesto 17 del ranking mundial, lo que significaría la mejor ubicación de su trayectoria (su techo fue el 18°, alcanzado en mayo de 2025).

En semifinales lo espera un viejo conocido, como es el alemán Yannick Hanfmann (81°), que viene de dar vuelta su partido ante el lituano Vilius Gaubas (107°) por 3-6, 6-2 y 6-2. El historial favorece al argentino por 4-1.