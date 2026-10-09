Francisco Cerúndolo dio otro paso en el Masters 1000 de Shanghái. El mejor argentino del ranking tuvo un sólido estreno en el certamen chino, derrotó al ruso Roman Safiullin por 7-6 (5) y 6-3, tras una hora y 38 minutos de juego, y avanzó a la tercera ronda, donde buscará seguir creciendo en uno de los torneos más importantes del circuito.

El porteño, ubicado en el puesto 21 del ranking mundial y preclasificado para ingresar directamente en la segunda ronda, tuvo que trabajar para quedarse con el primer set. Comenzó con autoridad, consiguió un quiebre y llegó a ponerse 4-1, pero Safiullin reaccionó y llevó la definición al tie-break. Allí, Cerúndolo mostró mayor precisión en los puntos decisivos y se impuso por 7-5 para tomar la delantera.

En el segundo parcial, el encuentro se mantuvo equilibrado hasta que el argentino encontró las oportunidades para marcar la diferencia. Con quiebres en el séptimo y el noveno game, cerró el set por 6-3 y selló una victoria que lo mantiene en carrera. Su próximo rival será el checo Jakub Mensik, ubicado en el puesto 13 del ranking, a quien ya derrotó recientemente en el ATP 500 de Beijing.

La gran sorpresa: Hurkacz eliminó a Djokovic

Sin embargo, la jornada en Shanghái también tuvo un resultado que sacudió el cuadro. El polaco Hubert Hurkacz derrotó a Novak Djokovic por 6-4 y 6-4 y dejó afuera al serbio, décimo preclasificado, que llegaba al torneo después de conquistar su título número 102 en el ATP 500 de Beijing. Hurkacz, que busca recuperar terreno tras un período complicado por las lesiones, resolvió el encuentro en sets corridos y protagonizó uno de los grandes impactos del certamen.

Cómo les va a los otros argentinos en Shanghái

La presencia argentina en el Masters 1000 continúa con una agenda exigente. Tomás Etcheverry se medirá con el checo Dalibor Svrcina; Camilo Ugo Carabelli tendrá un duro desafío ante el canadiense Félix Auger-Aliassime; Thiago Agustín Tirante enfrentará al español Rafael Jódar; Juan Manuel Cerúndolo jugará ante Carlos Alcaraz, segundo preclasificado; y Sebastián Báez se cruzará con el monegasco Valentin Vacherot.

Con Cerúndolo ya instalado en la tercera ronda y Djokovic eliminado, Shanghái sigue ofreciendo cruces de alto nivel y resultados inesperados. El argentino buscará aprovechar su buen comienzo para avanzar una ronda más y sostener la ilusión de llegar lejos en el torneo.