En la madrugada argentina, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli comenzaron con el pie derecho en el Masters 1000 de Shanghai. El marplatense batió en sets corridos al francés Ugo Blanchet por 6-4 y 6-2, mientras que el Brujo se impuso ante Térence Atmane por walk over del galo cuando el duelo iba empatado 4-4.

Comesaña, que regresó a la competencia luego de su debut en la Copa Davis, no tuvo inconvenientes ante un Blanchet que había ganado dos encuentros en la qualy para acceder al cuadro principal. A pesar de un mejor arranque de su rival, con break point incluido, el Tiburón salvó esa situación y, en el 4-4 consiguió quedarse con el saque del francés para cerrar el parcial con su servicio.

En el segundo set, el marplatense que ocupa el puesto 62 del ranking ATP mostró una versión más sólida y dominante, complicando mucho el saque de su rival con la devolución y manteniéndose firme con el propio para redondear un 5-0 que dejaba el encuentro a tiro. Aunque Blanchet ganó dos juegos consecutivos y mantuvo alguna esperanza, finalmente el Comesaña cerró el parcial 6-2 y se llevó el partido, en la que es su primera victoria en esta gira por Asia.

Carabelli avanzó por W.O.; Navone quedó en el camino

Por su parte, el Brujo afrontaba una gira asiática complicada, con dos derrotas en primera ronda sin ganar ningún set. Su encuentro ante el francés Atmane, una de las revelaciones recientes de la temporada, comenzó de manera adversa: un 0-3 tras ceder su saque lo puso en una situación compleja, sin embargo iba a haber reacción. Ugo Carabelli fue encontrando mejores sensaciones y su rival empezó a mostrar signos de malestar. Después de que el argentino igualó 4-4, Atmane frenó el encuentro y decidió retirarse por molestias físicas, lo que le mandó a Camilo directamente a la siguiente ronda.

Ugo Carabelli cortó una racha de derrotas y avanzó a segunda ronda.

Navone, por su parte, no pudo emular a sus compatriotas y cayó 3-6, 6-4 y 6-4 ante Valentin Royer, otro francés, que venía entonado tras lograr su primera final ATP en Hangzhou. Fue la cuarta derrota al hilo para Nave luego de su participación en el US Open: Learner Tien lo dejó en el camino en el torneo donde su rival de hoy fue finalista, mientras que Sho Shimabukuro lo dejó afuera en la qualy del ATP de Tokio.