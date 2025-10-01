En el duelo que dio comienzo a la participación argentina, Sebastián Báez venció a Zhizhen Zhang por 2-6, 6-3 y 6-4 para avanzar a segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai. El bonaerense, 41° del ranking, superó un mal arranque de partido para terminar imponiéndose al tenista local en poco más de dos horas de juego y acceder a la siguiente fase, donde se medirá ante el danés Holger Rune.

La historia no arrancó bien para Seba: Zhang fue agresivo y aprovechó la poca capacidad del argentino para contener sus golpes. Un quiebre en el quinto juego marcó la diferencia para el chino, que terminó sumando cuatro juego seguidos y llevándose el set sin problemas 6-2. En el segundo set, Báez comenzó con su reacción, tomando diferencias rápido en el marcador 4-0. Pese a un quiebre de Zheng, el oriundo de Billinghurst seguía tomando diferencias y, pese a desperdiciar dos set points en el 5-2 finalmente el argentino selló ese parcial 6-3 a su favor.

Con un set por lado, el duelo en el último set comenzó parejo, pero Báez logró un quiebre y se puso 2-1, no obstante, el chino, apoyado en su público, recuperó ese break. Desde allí los dos se mostraron firmes con el saque hasta el 4-4, momento en el que Seba volvió a romper el saque del asiático para encontrar en ese momento la soltura que le otorgó minutos después la posibilidad de cerrar sin problema el duelo por 6-4.