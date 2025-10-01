¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 01 de Octubre, Neuquén, Argentina
En tres sets

Báez tuvo que trabajar, pero avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

El argentino tuvo un duelo trabajado ante Zhizhen Zhang, pero firmó una buena remontada 2-6, 6-3 y 6-4 tras perder el primer set y se metió en la segunda ronda del torneo chino.

Por Juan Sáber
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 14:01
Báez empezó con triunfo ante el local Zheng.

En el duelo que dio comienzo a la participación argentina, Sebastián Báez venció a Zhizhen Zhang por 2-6, 6-3 y 6-4 para avanzar a segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai. El bonaerense, 41° del ranking, superó un mal arranque de partido para terminar imponiéndose al tenista local en poco más de dos horas de juego y acceder a la siguiente fase, donde se medirá ante el danés Holger Rune.

La historia no arrancó bien para Seba: Zhang fue agresivo y aprovechó la poca capacidad del argentino para contener sus golpes. Un quiebre en el quinto juego marcó la diferencia para el chino, que terminó sumando cuatro juego seguidos y llevándose el set sin problemas 6-2. En el segundo set, Báez comenzó con su reacción, tomando diferencias rápido en el marcador 4-0. Pese a un quiebre de Zheng, el oriundo de Billinghurst seguía tomando diferencias y, pese a desperdiciar dos set points en el 5-2 finalmente el argentino selló ese parcial 6-3 a su favor.

Con un set por lado, el duelo en el último set comenzó parejo, pero Báez logró un quiebre y se puso 2-1, no obstante, el chino, apoyado en su público, recuperó ese break. Desde allí los dos se mostraron firmes con el saque hasta el 4-4, momento en el que Seba volvió a romper el saque del asiático para encontrar en ese momento la soltura que le otorgó minutos después la posibilidad de cerrar sin problema el duelo por 6-4.

 

