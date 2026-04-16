En un torneo que suele dársele bien, Francisco Cerúndolo consiguió una sólida victoria por 6-3 y 6-0 ante Botic van de Zandschulp y está en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich. El argentino, quinto preclasificado del certamen alemán, no dejó chances al neerlandés, alcanzando así la siguiente fase en donde enfrentará a Alexander Zverev, último campéon y que viene de superarlo con claridad en el Miami Open, último duelo entre ambos.

En un primer set que empezó cauteloso por parte de los dos, se sucedieron los quiebres a partir del tercer game. Primero Fran tomó el saque de van de Zandschulp, pero no pudo confirmar la ruptura y cedió el suyo, aunque volvió a quedarse a continuación con el servicio del europeo y luego, tras un 15-40 en contra, salió de ese aprieto para sacar ventaja de 5-3, culminando ese parcial ganando su turno.

La segunda manga fue directamente un monólogo: Cerúndolo no bajó la intensidad y con su drive se hizo dueño del partido frente al desconcierto de van de Zandschulp, que cedió tres quiebres consecutivos. Es así como el argentino acumuló ocho games ganados en forma consecutiva para redondear el 6-3 y 6-0 que le dio el pase a cuartos en el polvo de ladrillo alemán sin ningún tipo de apremio. Ahora, irá contra Zverev, que también se sacó de encima con facilidad a Gabriel Diallo por 6-2 y 6-1.

Con esta victoria, el 19° del mundo avanza a los cuartos de final por cuarta vez en 2026 en un torneo donde defiende puntos por haber llegado a las semifinales el año anterior. Además, intentará igualar el historial ante Zverev, que con el último triunfo del germano pasó a estar 4-3 en su contra.