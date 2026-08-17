La victoria de River Plate ante Argentinos Juniors por 2-0 en el estadio Monumental parecía haber traído algo de calma después de una serie negativa. Sin embargo, el clima distendido se rompió durante la conferencia de prensa cuando Eduardo Coudet recibió una pregunta que cuestionó la manera en la que su cuerpo técnico había atravesado las últimas semanas.

El entrenador fue consultado puntualmente por la seguidilla de seis derrotas consecutivas que sufrió el equipo en torneos locales. La pregunta incluyó una apreciación sobre una supuesta "liviandad" con la que el cuerpo técnico habría afrontado ese complicado momento. La respuesta del Chacho Coudet fue inmediata y dejó en claro su profundo malestar.

"No te equivoques. ¿Viste por qué no se puede hablar? Por eso hay que venir acá, decir 'ganamos' y listo. Yo no le apunté a nadie y soy respetuoso con todos", lanzó Coudet, visiblemente incómodo con el planteo realizado por el periodista en la sala de conferencias del Monumental.

Lejos de dejar la discusión atrás, el director técnico de River profundizó su postura y explicó que nunca tomó con liviandad la situación que atravesó el equipo. En ese sentido, hizo referencia directa a la presión que significaron los malos resultados y a las decisiones que tuvo que afrontar en un contexto de máxima exigencia.

"No lo tomé con ninguna liviandad y puse mi cabeza sobre la mesa el partido pasado. Me parece que te estás equivocando con lo que estás diciendo. No sientas ninguna liviandad, porque sé muy bien en dónde estoy", sostuvo el Chacho Coudet, dejando una de las declaraciones más fuertes de la conferencia.

La frase del entrenador reflejó además el delicado momento que atravesó River antes de reencontrarse con el triunfo frente a Argentinos Juniors. El equipo necesitaba una reacción futbolística y anímica, y la victoria en el Monumental permitió cortar una racha que había generado cuestionamientos alrededor del ciclo.

Eduardo Coudet enojado en conferencia de prensa

Pero el intercambio con el periodista terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de atención de la jornada. Con un tono cada vez más firme, Eduardo Coudet consideró que la interpretación sobre su postura era equivocada y decidió responder sin vueltas ante todos los presentes.

"No confundas. Soy respetuoso pero no boludo. Es una locura lo que estás diciendo", sentenció Coudet, en el momento de mayor tensión de la conferencia. Así, el entrenador de River dejó expuesta su postura y mostró que, pese al triunfo, todavía existe una fuerte presión alrededor del equipo.