Luego del esperado triunfo de River ante Argentinos Juniors que cortó una inédita racha de partidos consecutivos perdiendo, el que tomó la palabra en conferencia de prensa fue Eduardo Coudet. El entrenador destacó lo hecho por el Millonario en el día de hoy, reforzó su apoyo para los futbolistas y también tuvo tiempo para hablar de su situación tras la gran cantidad de cuestionamientos que lo envuelven por el mal presente del club.

Ante la consulta sobre el apoyo recibido del plantel con Nicolás Otamendi a la cabeza, el Chacho respondió: "Teníamos la necesidad de ganar y cortar la racha. El apoyo de Otamendi fue similar al que veo de todo el plantel. Estoy tranquilo y soy optimista, con trabajo vamos a estar cada vez mejor. Sinceramente, veo que ellos se tiran de cabeza por mí y por River", dijo, y se mostró ilusionado de cara al futuro por la calidad de sus futbolistas: "La verdad tenemos un equipazo, vamos a jugar bien al fútbol".

Además, Coudet tuvo un espacio para cuestionar nuevamente al arbitraje a pesar del penal a favor. "El árbitro no la leyó, llamó bien el VAR y corrigió. No quiero opinar más de un montón de cosas. Nosotros tenemos que trabajar y jugar cada vez mejor para ganar más partidos", respondió sobre la actuación de Facundo Tello y refiriéndose a que el árbitro no sancionó la pena máxima en campo, sino que tuvo que recurrir al video.

El Chacho se calentó

Más allá de la victoria, hubo un momento de tensión con un periodista cuando éste le consultó si se sentía cuestionado. "No es partido a partido mi situación, pero hay una realidad en el fútbol. Hoy ganamos y estoy contento, y se me hace imposible ocultar la cara de c... cuando perdemos", expresó Coudet a pura sinceridad sobre cómo vive la crisis deportiva del club.

No obstante, no pudo evitar molestarse por la pregunta de si se tomó con "liviandad" la serie de derrotas: "Hay que tratar de sacar fantasmas, no me peleo con nadie, no te equivoques. Siempre voy a poner la cabeza arriba de la mesa, no siento ninguna liviandad, tengo muchos años en el fútbol. Soy respetuoso, pero no b... ¿vos te crees que la paso bien?", retrucó, molesto. "Yo trabajo todos los días y le doy la seriedad que se merece al trabajo. Livian​dad no, no te lo voy a permitir", afirmó, dando fin al tenso cruce.