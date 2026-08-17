Después de unos días realmente agitados que incluyeron una goleada en contra que lo sacó de Copa Argentina y la salida de Gustavo Quinteros del banco, Independiente le ganó 3-1 a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Rojo cortó tres caídas en fila y se llevó un triunfazo en casa del Granate con dos tantos de Lautaro Millán y otro de Maximiliano Gutiérrez, mientras que Allan Wlk descontó para el dueño de casa.

En un partido entretenido, con chances para ambos, Independiente supo golpear en el momento justo. Luego de zafar en el primer tiempo (Rodrigo Rey y el travesaño le negaron el gol a Ramiro Carrera), llegó el 1-0 a partir de Millán, que luego de una secuencia que incluyó un travesaño y una atajada de Nahuel Losada estableció el 1-0. La diferencia se amplió al inicio del complemento, cuando el propio Millán aprovechó un gran error de Losada para el segundo.

Independiente sacó un triunfo en su visita a Lanús. (Foto: Marcelo Carroll - Clarín)

No obstante, Lanús reaccionó rápido, descontó con el tanto de Wlk y sometió por momentos a un Rojo que tardó en bajarle el ritmo al partido y tuvo que sufrir. Apareció Rey para taparle el gol a Yoshan Valois, y el Granate estuvo unos minutos más cerca del empate. No obstante, sobre el final Independiente alejó de su arco al rival y, ya en tiempo de descuento, los que entraron desde el banco armaron una gran jugada para liquidarlo. Matías Abaldo habilitó a Gutiérrez, que sentenció la historia, dándole a los de Avellaneda un triunfo que descomprime en una de las semanas más difíciles de su año.

Lanús 1-3 Independiente, los goles

En una acción donde parecía que no se le daba el tanto, Independiente logró ponerse en ventaja a diez minutos del descanso. Primero, un remate al travesaño de Mateo Pérez Curci. Luego, en una segunda acción Facundo Zabala probó de lejos y Nahuel Losada la despejó para un costado, pero en la tercera, tras el centro de Santiago Montiel, apareció Millán con un gran remate de primera para el gol que por ahora le devuelve la sonrisa a los de Avellaneda.

En la segunda parte, el Rojo arrancó con todo y amplió la diferencia aprovechando un grosero error del fondo de Lanús en la salida. Un mal pase de Losada fue interceptado por Millán, que leyó perfectamente la jugada, se acomodó para la derecha y estampó el 2-0 con un gran remate que esquivó al defensor que se había puesto en el arco abandonado por el guardameta local.

Sin embargo, Lanús respondió rápido y se puso en partido aprovechando un ataque rápido. La hicieron bien entre Dylan Aquino, Wlk y Carrera, que se metió al área y sacó un centro atrás para la llegada del delantero paraguayo, que se acomodó para rematar y, beneficiado por un desvío que descolocó a Rey, estableció el 1-2 del Granate.

En tiempo de descuento, llegó la sentencia de un Rojo que abrochó un verdadero triunfazo. Una combinación entre los tres que entraron terminó en el 3-1. Meza encontró por el medio a Abaldo, que abrió hacia la derecha para la llegada de un Gutiérrez que definió muy bien ante la salida de Losada.

Entre Rey y el travesaño salvaron al Rojo

En la ocasión más clara del partido, Lanús estuvo muy cerca de ponerse 1-0 en una pelota parada, pero entre el arquero de Independiente y el vertical le negaron el tanto. Luego de un córner llegó un centro de Dylan Aquino que bajó de cabeza Ronaldo Dejesús para que Ramiro Carrera rematara de frente al arco, sin embargo el ex Arsenal encontró la respuesta de Rey y el posterior rebote en el travesaño y no pudo gritarlo.

Formaciones

Del lado de Lanús, serán los mismos once que golearon a Talleres en Córdoba, en tanto que el Rojo presentará cuatro modificaciones: Rodrigo Rey vuelve al arco por Santiago Mele, el juvenil Juan Miguel Arrayago reemplaza al lesionado Juan Fedorco, en tanto que en el ataque Lautaro Millán suple a Maximiliano Meza y el chileno Maximiliano Gutiérrez, con una lesión muscular, deja su lugar al futbolista de inferiores Josias Palais.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Josias Palais. DTs: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

TV: TNT Sports.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

La previa

Envuelto en una crisis institucional que incluyó el pedido de que se adelanten las elecciones de este año por parte de la oposición, Independiente llega a La Fortaleza herido y, aunque ya arregló que Jadson Viera será su nuevo DT, su estrenó se producirá el sábado siguiente y no hoy, por lo que Carlos Matheu, entrenador de Reserva, se hará cargo del equipo ante el Granate en dupla con Eduardo Tuzzio.

Viera ya es el nuevo DT, pero debutará ante Independiente Rivadavia. (Foto: X @Independiente)

En cuanto al once, las novedades serán la vuelta al arco de Rodrigo Rey, la inclusión del juvenil Juan Miguel Arrayago por el lesionado Juan Fedorco en la zaga y hay una duda en el mediocampo entre sostener a Maximiliano Meza como titular o que Lautaro Millán lo reemplace. Además, el chileno Maximiliano Gutiérrez, que salió por una molestia ante Atlético Tucumán, fue duda pero finalmente jugaría.

Por su parte, Lanús cortó una malaria de tres derrotas seguidas la fecha pasada goleando a Talleres, pero quiere recuperar la sonrisa como local en La Fortaleza. Para este encuentro, Mauricio Pellegrino vuelve a contar con José Canale, quien podría volver a la titularidad en la zaga, mientras que con su doblete el colombiano Yoshan Valois le ganó la pulseada a Allan Wlk y será titular como centrodelantero.