Una noche cargada de tensión en el Monumental con la gente expresándose contra los jugadores, el DT y la dirigencia terminó con la certeza de que Eduardo Coudet continuará como entrenador de River más allá del peso de la derrota por 1-0 contra Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura, cuarta seguida en el semestre y quinta consecutiva por torneos AFA. El Chacho habló con sus dirigidos en el vestuario y dejó en claro que hay material para revertir la situación.

Luego del 0-1 que destató la reprobación de todo el público de River contra su equipo y con la decisión tomada en la previa por parte de la dirigencia de que ninguno hable el mensaje de Coudet fue puertas adentro: “Hay que revertirlo”. El Chacho confía en que el equipo tiene el material necesario para dar vuelta la situación y superar este momento complicado que ya dejó marcas negativas en la historia del club. Además, todavía espera refuerzos, entre los que está la inminente llegada de Thiago Almada, quien dio el sí para jugar en el Millonario.

Además de su mensaje al plantel, Coudet mantuvo una reunión con Stefano Di Carlo, presidente de River, quien reafirmó el apoyo desde la dirigencia para con el cuerpo técnico y confirmó que el ciclo del Chacho sigue. A la salida, en zona mixta, Enzo Francescoli ratificó esta postura dirigencial, manifestándole brevemente que el DT seguirá a los pocos periodistas que quedaban esperando por alguna declaración.

Hall y pedido por Ramón Díaz

Luego de la derrota con Rosario Central, un grupo de hinchas se expresó en contra de la comisión directiva con cánticos contra Di Carlo, además de pedir la vuelta de Ramón Díaz en los pasillos del Monumental. Con ese clima y el bagaje de haber perdido todo lo que jugó en el semestre, el plantel comandado por Coudet volverá a entrenar el martes para comenzar a preparar el próximo compromiso, frente a Tigre el sábado próximo por la fecha 4.