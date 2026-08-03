En un semestre donde no para de sumar malas, River se fue silbado e insultado por todo el Monumental luego de la derrota de esta noche ante Rosario Central. El público, que se expresó antes, durante algún momento del duelo y una vez consumada la cuarta caída consecutiva del Millonario, no dejó a nadie afuera de los cánticos: los jugadores, el entrenador y la dirigencia fueron blanco de la bronca que llegó a su punto máximo en el "que se vayan todos" una vez terminó el encuentro.

La hinchada marcó la cancha desde antes del comienzo. "Pongan más huevos, pongan más corazón porque esto es River y hay que salir campeón", se escuchó bajando en el calentamiento previo de los futbolistas. Desde ahí, la temperatura iría en aumento, incluso ya con algunos silbidos para ciertos futbolistas e incluso también para Eduardo Coudet, que, como anunció el Millonario previo al encuentro, no habló con la prensa luego del partido (tampoco lo hizo ningún jugador).

Ya durante el segundo tiempo del partido, la bronca fue en aumento. Primero, "la comisión se va a la p... que lo parió", y una vez finalizado el partido cayeron el icónico "Jugadores..." y el "que se vayan todos" para completar una noche amarga desde lo deportivo en donde se reflejo toda la bronca de un hincha de River cansado de las decepciones que, pese a las enormes sumas de dinero invertidas en jugadores, siguen azotando al club.

Contra la dirigencia y pidiendo por Ramón Díaz

Ya terminado el partido, la historia siguió en el hall del Monumental. "Que se venga Ramón, que se vaya Di Carlo, la p... madre que lo parió" y "Cantemos todos para que vuelva Ramón" fueron dos de los cánticos que pudieron escucharse entre el grupo de hinchas que se manifestó en los pasillos de la casa del Millonario, demostrando que más allá de la mala racha deportiva, hay un descontento importante con la conducción desde hace tiempo.