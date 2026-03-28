El regreso de Tan Biónica se convirtió en un verdadero acontecimiento musical con un show multitudinario que reunió a más de 50 mil personas. Bajo una lluvia persistente, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier volvió a los escenarios con una puesta impactante que combinó emoción, nostalgia y nuevas canciones.

Desde el inicio, la noche estuvo atravesada por la intensidad. A las 21:15, Tan Biónica abrió el show con “X=4” y “Santa María”, sorprendiendo al público con material de El Regreso, su nuevo disco. La reacción fue inmediata: ovación total y un clima cargado de expectativa por lo que vendría.

Visiblemente conmovido, Chano Moreno Charpentier tomó la palabra y expresó: “Es muy emocionante”, repitiéndolo varias veces mientras las lágrimas acompañaban el momento. Además, reflexionó sobre esta nueva etapa: “Creo que el regreso no existe porque uno siempre es otro cuando vuelve a un lugar”.

El recital, que superó las dos horas, fue un recorrido por la historia de Tan Biónica. Sonaron clásicos como “Ella”, “Las cosas que pasan”, “Boquitas pintadas” y “Beautiful”, junto a los nuevos temas del álbum El Regreso, que ya acumula millones de reproducciones.

Uno de los momentos más destacados llegó con la aparición de Andrés Calamaro. Invitado especial de la noche, fue recibido con una ovación y compartió escenario para interpretar “Mi vida” y una emotiva versión de “Flaca”. “La vida se trata de momentos y esto va a ser un momento imborrable”, aseguró Chano.

La emoción también tuvo su espacio con Bambi Moreno Charpentier, quien interpretó “Mil días”. “Cuando escribí esta canción jamás me imaginé cantarla en un lugar como este”, confesó, generando uno de los pasajes más íntimos del show.

En otro tramo, la banda se trasladó a un escenario secundario para acercarse a todo el estadio. Allí, Chano compartió recuerdos personales: “Cuando tenía 14 años no le encontraba la vuelta a la vida e hicimos este grupo con mis amigos”. Su relato reforzó el vínculo emocional con el público.

El cierre fue a pura energía con hits como “Ciudad mágica”, “Obsesionario” y “La melodía de Dios”. Antes de despedirse, Chano Moreno Charpentier dejó una frase que resumió la noche: “La vida está llena de colectivos que no vienen pero seguimos confiando en que lo mejor está por venir”. Así, Tan Biónica selló un regreso inolvidable.