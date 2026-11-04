La UEFA Champions League completó su cuarta jornada y dejó una tabla de posiciones que comienza a perfilar la pelea por los lugares de clasificación directa a los octavos de final. Fueron dos días de competencia con goleadas contundentes, partidos de alto voltaje y definiciones sobre el cierre, en una fecha que también tuvo a varios futbolistas argentinos como protagonistas.

Con cuatro partidos disputados, el París Saint-Germain y el Real Madrid comparten la cima de la clasificación con 12 puntos. Ambos consiguieron el pleno de victorias y se mantienen como los únicos equipos con puntaje ideal. Detrás aparece el Arsenal, que llegó a las 10 unidades y se convirtió en el principal perseguidor de los líderes.

La pelea por los primeros ocho lugares, que otorgan el pase directo a los octavos de final, empieza a tomar temperatura. Un grupo numeroso de equipos suma nueve puntos y se mantiene muy cerca de los puestos de privilegio. Entre ellos aparecen Barcelona, Manchester City, Liverpool, Real Betis y Como 1907, uno de los grandes protagonistas de esta cuarta fecha.

Una jornada con goleadas y finales dramáticos

La actividad del miércoles tuvo uno de sus momentos más destacados en Grecia, donde el Real Madrid consiguió una victoria agónica por 3-2 frente al AEK de Atenas. El conjunto español necesitó esperar hasta los minutos finales para quedarse con los tres puntos, gracias a la aparición de Federico Valverde, autor del tanto decisivo que le permitió alcanzar al PSG en lo más alto.

Otro de los resultados destacados fue el triunfo del Arsenal por 2-1 ante el Slavia Praga. El equipo inglés sostuvo su invicto en la competencia, llegó a los 10 puntos y quedó como único escolta de los dos líderes.

Pero la gran sorpresa de la jornada llegó desde Francia. El Como protagonizó una actuación extraordinaria y goleó 9-1 al Lens como visitante, en una de las mayores exhibiciones ofensivas de esta edición. El conjunto italiano consiguió una victoria histórica y se metió en el grupo de equipos que acumulan nueve unidades.

En esa goleada tuvo un papel destacado Nico Paz. El argentino convirtió uno de los tantos y aportó dos asistencias, en una noche que lo ubicó entre las figuras de la cuarta fecha. Su participación fue determinante en una actuación colectiva que dejó al Como en una posición expectante dentro de la clasificación.

Enzo Fernández también dejó su marca

La presencia argentina también se hizo sentir en Alemania. El Manchester City consiguió un valioso triunfo por 3-2 frente al Leipzig de Martín Demichelis, en un encuentro cambiante que tuvo emociones hasta el tramo final.

Enzo Fernández convirtió uno de los goles del conjunto inglés, que encontró en Erling Haaland al autor del tanto decisivo a los 78 minutos. El mediocampista argentino volvió a ser protagonista en una jornada europea, mientras que del otro lado Demichelis condujo a un Leipzig que reaccionó en dos oportunidades, pero no pudo sostener el resultado.

La actividad del martes también había dejado resultados contundentes. El PSG goleó 6-0 al Villarreal en La Cerámica y reforzó su posición en la cima, mientras que el Barcelona se impuso por 3-0 ante el Aston Villa. En otro de los partidos destacados, el Manchester United superó por 3-2 a la Roma en Old Trafford, en un duelo cargado de emociones.

Así quedó la pelea por los octavos de final de Champions League

Con la cuarta fecha completada, PSG y Real Madrid encabezan la tabla con 12 puntos, seguidos por el Arsenal, que suma 10. Inmediatamente detrás aparece un grupo de equipos con nueve unidades, entre ellos Barcelona, Manchester City, Liverpool, Real Betis y Como 1907.

La clasificación comienza a marcar diferencias, aunque todavía queda mucho camino por recorrer en la fase liga. Cada punto puede resultar determinante en una competencia que reserva los ocho primeros lugares para el acceso directo a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto puesto deberán disputar los playoffs.

La cuarta jornada dejó una certeza: la lucha por la clasificación está abierta y los candidatos empiezan a mostrar sus cartas. Entre goleadas históricas, triunfos agónicos y actuaciones destacadas de argentinos como Nico Paz y Enzo Fernández, la Champions League ya empieza a entregar capítulos decisivos de su nueva temporada.