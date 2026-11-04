La tragedia que conmocionó al fútbol español sigue dejando muestras de dolor. Este miércoles, Jesús Owono, el arquero de FC Andorra que protagonizó el choque con Jesús de Miguel, rompió el silencio y compartió un sentido mensaje después del dramático episodio que terminó con la vida del futbolista de Tenerife.

Luego de cerrar sus redes sociales tras lo sucedido, el guardameta ecuatoguineano eligió los canales oficiales de su club para expresar sus sentimientos. En un comunicado cargado de emoción, reconoció la dificultad que atraviesa después de lo ocurrido y puso el foco en el dolor por la pérdida de su colega.

“Son los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha pasado. Siento un dolor inmenso ante la pérdida de Jesús”, comenzó expresando Owono.

En el mensaje, el arquero también tuvo palabras de acompañamiento para los familiares, amigos y seres queridos del futbolista fallecido, en medio de un momento de profundo sufrimiento para todo el entorno del jugador.

“Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, manifestó, antes de referirse a las preguntas que todavía quedan por responder sobre el episodio que sacudió al fútbol español.

“Sé que habrá muchas preguntas que abordar y afrontaré lo que venga con todo el respeto necesario. Pero por ahora, sinceramente, no puedo pensar en nada más que en Jesús y en el dolor que estamos atravesando. Descansa en paz, Jesús”, concluyó.

Las palabras del guardameta llegaron en una semana marcada por la conmoción y el impacto que provocó la muerte de De Miguel. El episodio generó una profunda repercusión en el fútbol español y volvió a poner en primer plano el dolor de los protagonistas ante una pérdida que golpeó a ambos planteles.

Como consecuencia de lo sucedido, los encuentros entre Granada y Tenerife, y FC Andorra frente a Mallorca, fueron suspendidos para este fin de semana. Además, no se descarta que la medida pueda extenderse a otras competiciones del fútbol español.

Mientras continúan las repercusiones de la tragedia, el mensaje de Owono dejó en claro el dolor que atraviesa el arquero y su acompañamiento a los seres queridos de Jesús de Miguel. Una despedida atravesada por la tristeza, el respeto y el recuerdo de un futbolista cuya muerte conmocionó al deporte.