En una nueva actuación sensacional del Como por la Champions League, una de los momentos destacados fue la dedicatoria de Nico Paz a Jesús De Miguel, el futbolista fallecido ayer. El argentino marcó el 3-0 parcial de la tremenda goleada de los Lariani ante el Lens y se acordó del fallecido delantero del CD Tenerife, al que había mencionado también ayer en sus redes sociales.

El tanto llegó tras una jugada colectiva: Paz recibió por la derecha, se metió en el área y sacó un tremendo remate a la parte superior que dejó sin chances al arquero. En lugar de un festejo habitual, se dirigió a las cámaras con la remera estampada con una foto en blanco y negro del futbolista, que aparece celebrando con los brazos abiertos. "Descansa en paz", fue el mensaje de la playera estampada del argentino.

Si bien no hay registros de que hayan compartido plantel ni jugado juntos, el vínculo de Paz con De Miguel, quien murió tras un choque en un partido de la Segunda División de España, tiene relación con su identificación con el Tenerife y con el ambiente futbolístico del club, donde el argentino se formó durante sus primeros años. Recordemos que el volante nació en esta ciudad pese a representar a Argentina, ya que su padre, el ex futbolista Pablo Paz, se asentó allí luego de terminar su carrera.