La espera se termina y la Champions League vuelve a poner primera. Este jueves 27 de agosto, Mónaco será el escenario del esperado sorteo de la fase liga de la edición 2026/27, una ceremonia que comenzará a dibujar el camino de los grandes equipos de Europa hacia la final que se disputará en Madrid.

Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Arsenal, Inter y Atlético de Madrid son algunos de los gigantes que estarán atentos a lo que depare el sorteo. Pero no serán los únicos protagonistas: también habrá lugar para algunas sorpresas y equipos que buscarán dar el golpe en el torneo de clubes más prestigioso del Viejo Continente.

El sorteo comenzará a las 13 de Argentina, las 18 en Mónaco, y podrá seguirse a través de la página oficial de la UEFA, además de las señales de ESPN y Disney+. Allí quedará definido el recorrido de los 36 participantes que formarán parte de la fase liga.

Cómo será el sorteo de la Champions League en Mónaco

La competencia mantiene el formato que reemplazó a la tradicional fase de grupos. Los 36 equipos estarán distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes y cada participante tendrá ocho rivales diferentes.

Cada equipo enfrentará a dos clubes de cada bombo, con cuatro partidos como local y cuatro como visitante. Además, durante esta instancia no podrá cruzarse con otro conjunto de su mismo país.

El sistema contará con un software especialmente diseñado para realizar los emparejamientos y garantizar que se cumplan todas las restricciones establecidas por la UEFA.

Los bombos de la Champions League

El Bombo 1 será encabezado por los principales candidatos al título: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Arsenal, Atlético de Madrid y Barcelona.

En el Bombo 2 aparecen Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

El Bombo 3 estará integrado por Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y el ganador del playoff entre Fenerbahçe y Olympique Lyon.

Por último, el Bombo 4 tendrá a Slavia Praga, Stuttgart, LASK Linz, Como 1907, Lens, Sabah, el ganador de Dinamo Zagreb-Viking, el vencedor de Slovan Bratislava-Celje y el ganador de Levski Sofia-AEK Atenas.

Los cuatro lugares que todavía están vacantes quedarán definidos este miércoles con los partidos de vuelta de los playoffs. Apenas unas horas después, sus ganadores conocerán también el lugar que ocuparán en el sorteo.

Cuándo comienza la Champions y cuándo será la final

La fase liga comenzará el 8 de septiembre y se extenderá hasta enero de 2027. La primera jornada se jugará entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que la última está prevista para el 27 de enero.

Los ocho mejores equipos de la tabla avanzarán directamente a los octavos de final. Los que terminen entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar un playoff para conseguir un lugar entre los 16 mejores, mientras que los equipos que finalicen del puesto 25 al 36 quedarán eliminados.

La gran definición será el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid, casa del Atlético de Madrid. El escenario ya sabe lo que significa albergar una final de Champions: en 2019, Liverpool derrotó a Tottenham y levantó el trofeo.

Ahora, el camino hacia esa noche comenzará a conocerse este jueves. Los gigantes ya están preparados, los bombos esperan y Europa vuelve a mirar hacia un mismo lugar: el sorteo que puede cambiar el destino de la nueva Champions League.