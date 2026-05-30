PSG vs Arsenal: quién domina el historial antes de la final de Champions

El Paris Saint-Germain de Francia y el Arsenal de Inglaterra se enfrentarán en la gran final de la UEFA Champions League, desde las 13 en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. El alemán Daniel Siebert, mientras que en el VAR estará su compatriota Bastian Dankert, los designados para impartir justicia.

Dos equipos con varias características similares. Por un lado el PSG de Luis Enrique, que llega de varias series mano a mano de peso, y que defiende la corona obtenida en el 2025. Por el otro el Arsenal de Mikel Arteta, que rompió el maleficio de lograr la Premier League, y ahora va por la primera orejona para la institución de Londres.

PSG y Arsenal definen la Champions League en una final histórica en Budapest.

Se enfrentaron en un total de siete veces en competiciones oficiales de la UEFA. El balance es de extrema paridad: acumulan dos victorias para cada bando y tres empates en el global. El antecedente más fresco en la Champions 2025 donde en semifinales los de Paris se quedaron con el boleto por un global de 3-1, luego de ganar en ambos escenarios.

En el formato actual de Champions, el primer enfrentamiento fue en la temporada 2016-17 en fase de grupos, con empate en Francia 1-1, y 2-2 en Londres. Edinson Cavani fue clave en ambos juegos, marcando goles.

Ya con la estructura actual de liga, el único enfrentamiento en fase regular se dio en el 2025 cuando al Arsenal superó al equipo de Luis Enrique por 2-0, en parís, y con los goles de Havertz y Bukayo Saka.

Los otros dos enfrentamientos entre ambos se dieron en la recopa de Europa de la temporada 1993/94, donde el festejo quedo para el Arsenal. En la ida igualaron 1-1, mientras que en la vuelta, el triunfo fue para los de Londres por 1-0 en el mítico estadio de Highbury.

Desde la 13hs buscarán el trono. El PSG va por el Bicampeonato en su tercer final, mientras que el Arsenal busca borrar la dolorosa final del 2005-06 donde cayó ante el Barcelona.