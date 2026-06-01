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Se disparó la venta de camisetas de Gabriel Magalhaes tras la final de la Champions League

Los hinchas del Arsenal mostraron su apoyo al defensor brasileño tras errar su penal.   

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 01 de junio de 2026 a las 17:48
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Aumentaron 350% las ventas de camisetas de Gabriel Magalhaes tras error en la final

Las ventas de camisetas de Gabriel Magalhaes aumentaron 350% después de que, en la final de la Champions League 2025/2026, el defensor fallara el quinto penal, que le dio el bicampeonato al PSG.

Los hinchas del Arsenal mostraron su apoyo al jugador y, a pesar de su error, desde el sábado su camiseta se convirtió en la más vendida del club en el fin de semana.

Gabriel Magalhaes tras error en la final

Magalhaes publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales después de la derrota. “Es doloroso pero estoy orgulloso de este equipo. Gracias a nuestros increíbles fans por su apoyo. ¡Se merecen festejar este viaje con nosotros!”, expresó el defensor en su cuenta de Instagram.

Aumentaron 350% las ventas de camisetas de Gabriel Magalhaes tras error en la final

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