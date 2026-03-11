Se juega la segunda tanda de partidos de los octavos de final de la Champions League. El juego destacado del miércoles estará en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibe al City de Guardiola; el líder de la Premier va a Alemania, la sorpresa: Bodo Glimt, recibe al Sporting, mientras que el campeón defensor se verá ante los “Blue”.

Cuatro juegos cerrarán los cotejos de ida. El Bayer Leverkusen recibe desde las 14.45hs al líder de la Premier League: Arsenal, quien dominó la temporada regular con 8 triunfos en la misma cantidad de partidos disputados. El elenco alemán llega luego de dejar en el camino al Olympiacos en los playoffs de reclasificación.

Posteriormente desde las 17hs, habrá tres juegos donde resalta el gran choque en el Santiago Bernabéu. El real Madrid recibe al Manchester City en lo que será la quinta vez consecutiva que se ven las caras en eliminación mano a mano.

Arsenal, candidato a pelear el título.

El “Merengue” es escolta en La Liga de España, y eliminó en la instancia previa al Benfica. Para este juego, aún no cuenta con Mbbappe, quien se recupera de una lesión en la rodilla, Bellingham, quien arrastra una lesión muscular, y Rodrygo, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados.

Por su parte el City, también escolta pero de la Premier League, logró la clasificación directa tras quedar octavo en la temporada regular, donde le ganó al Real en la 6ta jornada por 2-1.

En simultáneo, el Paris Saint Germain sigue en su camino a la defensa del título. En el Playoffs tuvo una durísima llave ante el Mónaco donde se impuso en el global por 5-4. Ahora tendrá en frente al Chelsea, con andar irregular en la Premier, pero ubicado en la 6ta posición de la temporada Regular.

Chelsea vs PSG, se vieron las caras en la final del Mundial de Clubes.

Por otro lado, la grata sorpresa noruega: Bodo Glimt, jugará los octavos de final tras lograr la clasificación a Playoffs en el puesto 23, y en una serie donde dominó siempre, dejó en el camino al poderoso Inter de Milán por 5-2. Ahora será el turno se enfrentarse al Sporting de Portugal, elenco que quedó séptimo en la fase regular.

Los octavos se iniciaron con el triunfo del Galatasaray ante el Liverpool por 1-0, el empate entre el Newcastle y el Barcelona 1-1, y las goleadas 5-2 del Atlético Madrid ante el Tottenham, y el Bayer Múnich 6-1 sobre el Atalanta.