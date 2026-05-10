Ricardo Arjona aprovechó su estadía en Buenos Aires para cumplir con una visita que no pasó inadvertida. En medio de su serie de conciertos en el Movistar Arena, el cantante guatemalteco se hizo presente en La Bombonera para ver a Boca y rápidamente su aparición empezó a circular entre los hinchas.

El artista se encuentra en Argentina con su gira “Lo que el Seco no dijo”, con 14 funciones consecutivas agotadas en el Movistar Arena. Aun con una agenda cargada por sus shows, encontró un espacio libre para acercarse al estadio xeneize, donde fue registrado durante el partido que terminó con derrota para el equipo local.

La presencia de Ricardo Arjona generó sorpresa en las tribunas porque su fanatismo por Boca es conocido desde hace años. El cantautor siguió el encuentro como un hincha más y varios presentes no tardaron en grabarlo, lo que hizo que el video comenzara a compartirse en redes sociales durante la jornada.

Más allá del resultado, la visita tuvo un valor especial para quienes conocen el vínculo del músico con el deporte. Antes de convertirse en una figura internacional de la canción, Arjona tuvo un pasado ligado al básquet en Guatemala, donde llegó a destacarse con una marca histórica de 79 puntos en un partido con Leones de Marte, en 1987.

Ese recorrido deportivo ayuda a entender por qué su presencia en una cancha argentina no aparece como una postal aislada. Ricardo Arjona siempre mostró cercanía con la competencia, los estadios y la energía de las hinchadas, algo que volvió a quedar reflejado en su paso por La Bombonera.

El vínculo del cantante con ese escenario tampoco es nuevo. En 2009, Arjona hizo historia al presentarse varias veces en el estadio de Boca, en una serie de conciertos que fortaleció todavía más su relación con el público argentino. Esta vez no llegó como protagonista del show, sino como espectador de un partido.

Así, en medio de una visita marcada por funciones agotadas y una fuerte respuesta de sus fanáticos, Ricardo Arjona sumó una imagen distinta a su paso por Buenos Aires. La derrota de Boca quedó en el resultado, pero el video del guatemalteco en La Bombonera terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas.