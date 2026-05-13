En la Bombonera el clima ya no es de tranquilidad. Mientras el semestre entra en su recta final y Boca Juniors empieza a planificar lo que viene, una de las novelas más delicadas del mercado comienza a tomar temperatura. El futuro de Exequiel Zeballos sigue sin resolverse y en la Ribera cada vez son más los que sienten que el "Changuito" podría estar viviendo sus últimos meses con la camiseta azul y oro.

El problema principal tiene nombre y fecha: diciembre. Ahí vence el contrato del delantero y, por ahora, las negociaciones para renovar siguen completamente trabadas. Aunque las charlas nunca se rompieron, tampoco hubo avances importantes entre el entorno del jugador y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

En Boca quieren blindarlo con un contrato largo y una cláusula todavía más alta que los 20 millones de dólares actuales. Del otro lado, la representación del futbolista prefiere un vínculo más corto y con condiciones que faciliten una futura salida al exterior. Ahí está el nudo de una historia que, por ahora, parece lejos de tener final feliz.

Miran al Changuito desde Europa

Mientras tanto, desde Europa miran atentos. El interés del CSKA Moscú no pasó desapercibido en Brandsen 805. El club ruso acercó una oferta cercana a los 10 millones de dólares, pero fue rápidamente rechazada por la dirigencia xeneize, que pretende al menos 15 millones para dejar salir a una de sus joyas más desequilibrantes.

A ese escenario se suma también el interés del Napoli, que hace tiempo sigue de cerca al atacante santiagueño y podría avanzar formalmente en el próximo mercado europeo.

Puertas adentro saben que el “Changuito” atraviesa un momento especial. Después de años en el club y tras varias lesiones que frenaron su explosión definitiva, el delantero siente que quizás llegó el momento de cambiar de aire y buscar un nuevo desafío fuera del país. Una sensación que alimenta todavía más los rumores de salida.

Zeballos, clave en el esquema de Boca

El problema para Boca es que Zeballos no es un futbolista más. Aun con altibajos físicos, sigue siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel y uno de los pocos capaces de romper partidos con una gambeta o una aceleración. Por eso, en la Ribera preocupa no sólo perder talento, sino también el impacto que tendría desprenderse de uno de los jugadores más queridos por el hincha.

Por ahora, la novela sigue abierta. Entre contratos trabados, ofertas millonarias y negociaciones que avanzan a paso lento, el futuro del Changuito parece cada vez más lejos de la Bombonera. Y en Boca, aunque nadie quiera admitirlo públicamente, ya empiezan a prepararse para una despedida que podría doler más de la cuenta.